Buenas noticias para Valencia Basket: Novedad importante en la convocatoria ante el Barça

Buenas noticias para Valencia Basket antes del arranque del tercer partido de la final de Liga Endesa en el Palau Blaugrana. El conjunto taronja, que logró empatar la eliminatoria en el segundo partido en el Roig Arena, quiere aprovechar la inercia y sumar un segundo triunfo que dé un golpe de efecto a la final.

La gran novedad para el encuentro es el regreso de Nate Reuvers a la convocatoria. El interior estadounidense se lesionó el tobillo en el primer partido de las semifinales ante Joventut y, desde entonces, se ha perdidos todos los partidos del Playoff. Pedro fue pesimista en el momento de la lesión, valorando incluso que no pudiera volver a jugar esta temporada, pero la recuperación del estadounidense finalmente ha ido mejor de lo previsto y ya está en condiciones de volver a la convocatoria.

Así, Reuvers es uno de los 12 escogidos por Pedro Martínez para el tercer partido frente al Barça y podrá debutar en la final de Liga Endesa.

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Los descartes

El regreso de Reuvers a la lista deja fuera Yankuba Sima, el pívot que había estado asumiendo sus minutos, además con buen rendimiento, sobre todo en el segundo encuentro de la final. Junto al pívot español se quedan fuera el lesionado Xabi López-Arostegui, además de Isaac Nogués y Darius Thompson, habituales en los últimos descartes del técnico taronja.