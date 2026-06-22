Cuándo es el Draft NBA 2026 y cómo verlo en España: la noche clave para Sergio de Larrea

La cuenta atrás ha terminado. El Draft NBA 2026 se celebra esta semana y centrará la la atención de toda la liga. Las franquicias intentarán acertar con una elección que pueda cambiar su futuro en una sola noche, mientras las grandes promesas del baloncesto esperan escuchar su nombre entre las primeras elecciones.

La edición de este año llega marcada por una enorme expectación alrededor de una generación que los analistas consideran de las más potentes de la última década. No solo por el talento disponible en la parte alta del draft, sino también por la cantidad de jugadores con potencial para convertirse en titulares con impacto desde sus primeras temporadas en la NBA, más allá de la lotería.

Por otro lado será un Draft NBA muy especial para el aficionado español y, en concreto, para el de Valencia Basket. Hasta tres jóvenes jugadoras aspiran a ser seleccionados este curso; Aday Mara, Baba Miller y el taronja De Larrea. Así pues habrá que estar muy pendientes del papel del joven base taronja, que además, estará disputando la final de la Liga Endesa entre el tercer y el cuarto partido de la serie.

Sergio de Larrea, antes de medirse de nuevo a Ricky Rubio, uno de sus ídolos. / JM López

Los jugadores a seguir de este Draft NBA 2026

Sin lugar a dudas la elección 1 de este Draft 2026 parece reservada para AJ Dybantsa y Darryn Peterson. Ambos se han mostrado como los jugadores con mayor potencial y techo durante su temporada en la NCAA. Su combinación de físico y capacidad anotadora les han convertido en dos de las grandes sensaciones del baloncesto estadounidense. No obstante, Cameron Boozer también se ha colado en las quinielas para romper ese binomio. Un potente 4 capaz de producir en ambas canastas.

Dybantsa esta temporada con BYU / SD

¿Qué opciones tienen los españoles De Larrea, Mara y Miller en el Draft?

Además del talento estadounidense, el draft volverá a tener un marcado carácter internacional. Europa continúa consolidándose como una de las grandes canteras del baloncesto mundial y varios jugadores del continente apuntan a ser seleccionados en primera ronda. La influencia internacional en la NBA no deja de crecer tras los éxitos recientes de figuras como Nikola Jokić, Luka Dončić o Victor Wembanyama.

Sin embargo gran parte de la cuota internacional de este 2026 se la lleva España. Aday Mara es la gran esperanza del baloncesto nacional. El pívot se ha proclamado campeón de la NCAA con Michigan Wolverines, enamorando a todos los analistas y ojeadores del país. Mara ha escalado posiciones desde el final de la primera ronda hasta casi colarse en el Top 10 en las previsiones, siendo el mejor pívot de la generación.

Sara Fernández

Por su parte Sergio de Larrea también ha subido enteros en las últimas semanas. El temporadón del Valencia Basket no ha pasado desapercibido para nadie y el exterior taronja cotiza al alza. Tanto es así que equipos como los Knicks o los Timberwolves están pendientes del joven base, que podría salir en la primera ronda.

Por último Baba Miller es el tercer español que se ha colado en el Draft. El alero ha cuajado una gran curso NCAA con los Bearcats de Cincinatti. El alero senior ha demostrado que puede hacer de todo y muy bien con su terrible atletismo. 13 puntos, 10'3 rebotes y 3'7 asistencias son una buena carta de presentación, que lo meten en las quinielas del inicio de la segunda ronda.

Este es el orden de la primera ronda del Draft 2026

La lotería celebrada semanas atrás definió el orden de elección y otorgó a varias franquicias históricas la oportunidad de reconstruir sus proyectos alrededor de una nueva estrella. Como cada año, la presión será máxima para los equipos que ocupen las primeras posiciones, conscientes de que un acierto puede cambiar el rumbo de la franquicia durante la próxima década. Este curso la primera elección se irá a la capital, unos Washington Wizards que continúan una larga reconstrucción.

Washington Wizards Utah Jazz Memphis Grizzlies Chicago Bulls LA Clippers Brooklyn Nets Sacramento Kings Atlanta Hawks Dallas Mavericks Milwaukee Bucks Golden State Warriors OKC Thunder Miami Heat Charlotte Hornets Chicago Bulls Memphis Grizzlies OKC Thunder Charlotte Hornets Toronto Raptors San Antonio Spurs Detroit Pistons Philadelphia 76ers Atlanta Hawks New York Knicks Los Angeles Lakers Denver Nuggets Boston Celtics Minnesota Timberwolves Cleveland Cavaliers

¿Cuándo y dónde ver el Draft NBA en directo?

El Draft NBA 2026 se celebrará durante la madrugada del miércoles 24 al jueves 25 de junio (01:30 horas) en el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York). Como es habitual, el evento estará dividido en dos rondas y reunirá a las mayores promesas del baloncesto mundial, entre ellas jugadores europeos que aspiran a dar el salto a la mejor liga del planeta.

En España, el Draft podrá seguirse en directo a través de DAZN y de Amazon Prime. Además, la propia NBA ofrecerá seguimiento minuto a minuto a través de sus canales oficiales y plataformas digitales.

Baba Miller (NCAA) / SD

La ceremonia no solo servirá para conocer a las futuras estrellas de la competición. También marcará el inicio de una intensa etapa de movimientos, traspasos y reconstrucciones en toda la liga. Como suele ocurrir cada verano, algunas franquicias intentarán acelerar sus proyectos ganadores, mientras otras apostarán por desarrollar jóvenes talentos a largo plazo.

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