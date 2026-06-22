Valencia Basket Club

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Entrenamiento de Valencia Basket antes del Barça-Valencia Basket

Buenas noticias para Valencia Basket antes del arranque del tercer partido de la final de Liga Endesa en el Palau Blaugrana. El conjunto taronja, que logró empatar la eliminatoria en el segundo partido en el Roig Arena, quiere aprovechar la inercia y sumar un segundo triunfo que dé un golpe de efecto a la final.

La gran novedad para el encuentro es el regreso de Nate Reuvers a la convocatoria. El interior estadounidense se lesionó el tobillo en el primer partido de las semifinales ante Joventut y, desde entonces, se ha perdidos todos los partidos del Playoff. Pedro fue pesimista en el momento de la lesión, valorando incluso que no pudiera volver a jugar esta temporada, pero la recuperación del estadounidense finalmente ha ido mejor de lo previsto y ya está en condiciones de volver a la convocatoria. Más información