Jean Montero: "Los tropiezos de esta temporada nos han hecho aprender"

Es costumbre que Jean Montero acabe como el MVP del partido y en el tercer partido de la final de Liga Endesa entre Valencia Basket y FC Barcelona no ha sido distinto. El dominicano volvió a firmar una actuación increíble, batiendo de nuevo récords de la ACB y liderando a su equipo hacia la segunda victoria de la final, dejando a Valencia BC a solo un triunfo del título.

Montero rompió el partido en el tercer cuarto, con una serie de canastas que solo están al alcance de los mejores. En el cuarto cuarto, cuando el Barça quería culminar la remontada, sacó una falta en un triple clave para apagar el incendio. Finalmente acabó el partido con 29 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias.

Tras el duelo, el propio Montero salió a rueda de prensa junto a Pedro Martínez y analizó el momento decisivo del choque: "Todos los equipos tienen sus momentos. En el tercer cuarto tuvimos un tramo importante en la defensa y pudimos correr. En el último cuarto ellos tuvieron su momento porque no estuvimos sólidos en defensa y nos recuperaron la ventaja".

Montero destacó la mentalidad del equipo para ser capaces de aguntar un partido que se estaba complicando: "Hemos sido fuertes al final. El Barça es un gran equipo, con veteranos, hasta que no se termine el partido tienen posibilidades de remontar. A nivel del equipo sienta bien. Debemos de seguir así, humildes, el Barça es un gran equipo y el miércoles va a ser muy intenso".

Una temporada de aprendizaje

Montero también destacó que el haber vivido tantas experiencia esta temporada les ha ayudado a saber geestionar mejor los momentos de dificultad: "Gracias a los tropiezos que hemos tenido durante la temporada, hemos aprendido de los errores, gracias al míster que nos ha hecho confiar en el sistema, nos hemos agarrado al plan, en la confianza el uno en el otro. A veces cuando no te encuentras bien, tienes incertidumbre, miedo... en mi país dicen 'el que no se tira no se guaya'. Hemos aprednido de los erroes y confiamos en nosotros".

Noticias relacionadas

Mensaje a la afición

"Enhorabuena a la afición, juegan un papel fundamenta, nos dan la energía cuando estamos caídos"