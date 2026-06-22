Los (increíbles) datos de Montero en la final de la Liga Endesa: ¡A la altura de Sabonis y Gasol!

Jean Claudio Montero es uno de los nombres propios de la final de la Liga Endesa. 'El Problema' suma otra actuación histórica en el triunfo de los taronja en el Palau Blaugrana para dejarlos a solo un paso de la final. Europa ya vivió en sus carnes quién era Montero y ahora el base de Valencia Basket está haciendo lo propio en los playoffs ACB y, en concreto, en la final frente a un FC Barcelona al que tiene martirizado.

Montero firmó un espectacular 37 de valoración que lo pone a la altura de figuras del baloncesto mundial como Arvydas Sabonis o Pau Gasol. Casi nada. El base taronja firmó en el Palau un estratosférico: 29 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes y 2 robos. Nadie lo había hecho hasta ahora. De hecho ese 30 de valoración solo lo han superado en un partido de unas finales ACB en este siglo; Pau Gasol (37 en 2001) y Edy Tavares (41 en 2022).

Y es que Montero tuvo momentos de absoluto trance cuando al final del tercer cuarto anotó ocho puntos consecutivos (dos triples y una canasta de dos) para pasar del 52-63 al 55-71, una ventaja a la postre importantísima para el desenlace del encuentro.

Por otro lado El Problema ha superado el récord taronja de puntos (29) y valoración (37) en una final de la Liga Endesa. Pero sin lugar a dudas el dato que pone a Montero en otra dimensión es: su promedio de valoración en la final (31) es el 2º más alto de la historia de una final solo superado por los 35 de la leyenda Arvydas Sabonis en 1994.

Tras el duelo, el propio Montero salió a rueda de prensa junto a Pedro Martínez y analizó el momento decisivo del choque: "Todos los equipos tienen sus momentos. En el tercer cuarto tuvimos un tramo importante en la defensa y pudimos correr. En el último cuarto ellos tuvieron su momento porque no estuvimos sólidos en defensa y nos recuperaron la ventaja".

Montero destacó la mentalidad del equipo para ser capaces de aguntar un partido que se estaba complicando: "Hemos sido fuertes al final. El Barça es un gran equipo, con veteranos, hasta que no se termine el partido tienen posibilidades de remontar. A nivel del equipo sienta bien. Debemos de seguir así, humildes, el Barça es un gran equipo y el miércoles va a ser muy intenso".

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Ahora tocará rematar la faena el miércoles o el sábado, de nuevo, en el Roig Arena. Montero y el Valencia Basket quieren que el broche de una temporada histórica sea de oro.