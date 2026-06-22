Pedro Martínez: "Hemos ganado por el carácter y el talento de los jugadores"

Pedro Martínez está a un paso de sumar su segunda Liga Endesa con el Valencia Basket, pero prefiere no pensar más allá que en el siguiente partido, ante un Barça que este lunes les ha creado serios problemas (80-88) al reaccionar en el último cuarto. El técnico, eso sí, no duda en destacar el carácter y el talento de sus jugadores, no solo el de un Jean Montero al que define como "uno de los mejores a los que he entrenado".

Valoración de la victoria

"Ha sido un partido muy duro, se ha visto al principio que las defensas iban a ser muy duras y agresivas, con mucha intensidad, hemos tenido un momento muy bueno, en cada partido ha pasado lo mismo, hoy ha sido en el segundo cuarto, que nos hemos puesto a 10. Después hemos tenido dos minutos muy malos, que bajamos un poco y ellos juegan muy bien, no es que nosotros lo hagamos mal y al final de tercer cuarto también, con un parcial creo que de 5-0 cuando ganábamos de 14. Nos han empatado, estábamos muy tocados por su cambio de defensa, es un equipo muy bueno, que tiene mucho corazón, jugadores muy expertos y un entrenador que nunca se queda parado para buscar soluciones. Pero tuvimos carácter, el triple de Montero nos ha dado mucha tranquilidad en esos momentos de máxima tensión, Costello que es uno de los más expertos que tenemos, el partido de Montero y de Key, ha habido bastantes jugadores que han aparecido en momentos importantes".

Momento del 73-73

"Lo que nos gusta del baloncesto es que es muy fácil recuperar puntos, nosotros jugamos muy desinhibidos y eso también desinhibe al rival, nos gustaría estar siempre muy acertados y cuando no lo estemos, que el otro equipo no lo esté, sabemos que tendremos que padecer, es un título de Liga, es difícil ganarlo y hay momentos de dificultad. Si Papi no mete el triple y ellos no fallan varios ataques con ventaja... el partido lo tenían muy de cara pero hemos de estar preparados para todo. No ganaremos fácil el próximo partido".

Ajustes al final del partido

"Ajustamos pero está por ver que salgan bien, primero no, pero el triple del Papi es lo que buscamos contra defensas de zona, buscar la esquina fuerte, pero al final es el talento del jugador, intentar no venirse abajo, continuar en la lucha, concentrarse en el rebote ofensivo, el balance defensivo en el que hemos tenido problemas, pero hay que poner en valor contra quién jugamos, tienen jugadores muy buenos con acciones ganadoras. Hemos ganado por el carácter de los jugadores y por talento, de Kameron Taylor, de Montero, Papi, Costello, Pradilla, Braxton... por eso somos un buen equipo, porque tenemos muchos jugadores que pueden aparecer".

Factor pista recuperado

"No pienso en un quinto partido, vivo en el rabioso presente, en cómo ajustar cosas y prepararnos para el próximo partido, no pensar si lo tenemos bien, da igual, a ver si podemos hacer un buen inicio de partido el próximo día, los momentos de dificultad vendrá y hay que ver cómo responderemos, hay que vivir el presente y lo que tenga que ser genial. Nos gustaría ganar el siguiente, si lo ganamos genial, si no, nos tendremos que preparar para el siguiente".

Jean Montero, de nuevo en un partido memorabe en la final de la Liga Endesa. / acp photo / David Grau

"Probablemente sí, pero lo que quiero decir es que es uno de los mejores equipos que he entrenado en estos 36 años pero no porque hemos ganado hoy, sino por el día a día, el cómo hemos entrenador desde el principio. Nuestro director técnico está aquí, ve el 99% de los entrenamientos y sabe que entrenamos bien y que los jugadores tienen buena mentalidad y eso es lo que pongo en valor. Después, las actuaciones individuales las ve todo el mundo. Jean Montero es un jugador especial, diferente, tiene un talento increíble, pero con el Jean Montero que es un crack y que es uno de los mejores que he entrenado no basta para ir a la Final Four, ganar la Supercopa o intentar ganar la Liga. Necesitamos a todos los otros y que tengan un día a día muy bueno. Un día aparece uno y otro día aparece otro. No hemos hablado de Larry, ha hecho un partido muy bueno, muy sólido en defensa y en ataque ha estado muy acertado sobre todo en la primera parte. Es el valor del grupo, es un juego de equipo".

Edad de las plantillas

"Creo que no incluye mucho, ellos tienen grandes jugadores, Shengelia es Superman por cómo juega y el esfuerzo que hace, es increíble, toda la admiración porque juega muy duro, no solo desde el talento, pica piedra desde la primera acción de ataque, en defensa lo deja todo. Vesely es un jugador muy bueno, sabe jugar, tienen mucho talento, no necesita picar piedra porque tiene mucha facilidad, Brizuela, Punter, tienen jugadores con mucho talento. Hemos hecho en momentos malos un gran partido y es la única manera, jugando regular no les ganamos".

Estilo de juego

"El baloncesto es un deporte increíble y está en constante evolución, se puede jugar de muchas maneras, no hay una táctica mejor que otra, pero una virtud que tenemos es que estamos muy convencidos de lo que hacemos y creemos mucho en lo que hacemos, pero no quiere decir que jugando de otra manera sea malo o que no tenga futuro, veremos, el baloncesto va en continua evolución y nosotros tenemos, después de trabajarlo mucho, jugadores muy adecuados para jugar como jugamos, los entrenadores creemos mucho y los jugadores también aunque ha costado porque hace falta mucho sacrificio al principio y no todo el mundo lo ve tan claro al principio. Jugamos de una manera, nos va bien porque tenemos talento y ya está, pero hay otras maneras de jugar muy eficientes y que están muy bien".

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Dos oportunidades de título

"Lo afrontamos con tranquilidad, sin pensar en el más allá, intentando ajustar alguna cosas, tenemos un entreno suave y no pensamos en dos matchball ni nada, solo en hacer un buen partido, estando muy concentrados y sabiendo que ganar una Liga es tremendamente difícil. Tenemos una oportunidad, pero el Barça también la tiene, no damos nada por hecho ni estamos seguros de nada".