Valencia Basket 3x3 continúa consolidando su crecimiento en la élite internacional del baloncesto 3x3. El conjunto masculino firmó una sobresaliente actuación en el Challenger Lion City de Singapur, celebrado los días 20 y 21 de junio, donde alcanzó las semifinales, finalizó en una meritoria tercera posición y obtuvo una de las plazas para disputar el World Tour de Lausanne (Suiza), la competición más prestigiosa del circuito mundial de clubes organizado por FIBA 3x3. Se trata, además, de la primera clasificación del equipo valenciano para un World Tour durante la presente temporada.

Con un roster integrado por Iván Aurrecoechea, Carlos Martínez, Jorge Parra y Alfonso Ribera, el equipo dirigido por Valencia Basket volvió a demostrar que se ha convertido en uno de los proyectos más competitivos del panorama europeo. El conjunto taronja ofreció un baloncesto sólido, intenso y efectivo durante todo el torneo, superando a rivales de gran nivel internacional y quedándose a un solo paso de disputar la gran final.

Valencia Basket 3x3 hace historia en Singapur y logra su primera clasificación para el World Tour de Lausanne / Valencia Basket

Un pleno de victorias para dominar la fase de grupos

El estreno del Valencia Basket 3x3 en el Challenger Lion City no pudo ser más convincente. Los valencianos comenzaron su participación imponiéndose con autoridad al Marijampole Mantinga por 21-12 en un encuentro que controlaron de principio a fin gracias a su intensidad defensiva y su acierto ofensivo.

La segunda jornada de la fase de grupos ofreció uno de los momentos más emocionantes del torneo. Frente al Taipei WanBao, el conjunto taronja protagonizó un duelo de máxima igualdad que se decidió en los instantes finales. Cuando el marcador reflejaba un ajustado empate, Carlos Martínez asumió la responsabilidad y anotó un espectacular lanzamiento de dos puntos que otorgó la victoria por 21-19. Un triunfo de enorme valor que permitió al Valencia Basket finalizar como líder de su grupo y acceder a los cuartos de final con plena confianza.

Valencia Basket 3x3 compite de tú a tú con la élite mundial

El excelente nivel mostrado durante la fase inicial tuvo continuidad en las eliminatorias. En los cuartos de final, el conjunto valenciano ofreció una de sus actuaciones más completas del campeonato para superar con claridad al equipo de Toronto por 21-14. La victoria certificó su presencia entre los cuatro mejores equipos del Challenger y confirmó el gran momento competitivo que atraviesa el proyecto taronja.

Valencia Basket 3x3 hace historia en Singapur y logra su primera clasificación para el World Tour de Lausanne / Valencia Basket

El premio era enfrentarse en semifinales al Antwerp, uno de los grandes referentes internacionales del baloncesto 3x3 y sexto clasificado del ranking mundial. Lejos de verse superado por la entidad del rival, Valencia Basket protagonizó un encuentro de altísimo nivel competitivo, manteniendo sus opciones de victoria hasta los últimos segundos.

Finalmente, la mayor experiencia del conjunto belga terminó marcando la diferencia y el partido concluyó con un ajustado 22-19. Un resultado que refleja la igualdad vivida sobre la pista y que cobra aún más valor teniendo en cuenta que Antwerp acabaría proclamándose campeón del Challenger Lion City tras imponerse en la final.

El premio llega con el billete para el World Tour de Lausanne

Aunque la derrota en semifinales privó al equipo de disputar la final, el balance del torneo resulta extraordinariamente positivo. La tercera posición obtenida en Singapur permite al Valencia Basket 3x3 conseguir una de las plazas clasificatorias para el World Tour de Lausanne, convirtiéndose en la primera participación del conjunto taronja esta temporada en el máximo circuito internacional de clubes de FIBA 3x3.

La clasificación supone un importante respaldo al trabajo desarrollado por el club durante los últimos años y confirma la progresión de un equipo que continúa ganando protagonismo en el panorama internacional. Competir en un World Tour representa un salto cualitativo tanto a nivel deportivo como institucional, al reunir a los mejores equipos del mundo en una de las competiciones más exigentes del calendario.

FEB

Sin apenas tiempo para celebrar este éxito internacional, el Valencia Basket 3x3 volverá a la competición el próximo fin de semana en el Torneig de Bàsquet 3x3 Ciutat de Reus. Allí, el equipo masculino intentará conseguir una nueva clasificación para el FIBA 3x3 Singapore Challenger 2026, mientras que el conjunto femenino también competirá con el objetivo de seguir ampliando el protagonismo del club en el circuito internacional.

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El brillante resultado obtenido en Singapur confirma que el Valencia Basket 3x3 atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. La clasificación para el World Tour de Lausanne no solo premia el excelente rendimiento mostrado durante el Challenger Lion City, sino que sitúa al conjunto valenciano entre los equipos que aspiran a consolidarse de forma estable en la élite mundial del baloncesto 3x3.