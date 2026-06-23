El Valencia Basket, a 40 minutos de su segunda Liga Endesa

Solo falta la guinda. El Valencia Basket está a 40 minutos de proclamarse campeón de Liga por segunda vez en su historia y cerrar así la que sin duda sería la mejor temporada del club. Al posible título de ACB se le sumaría el de la Supercopa Endesa y la histórica clasificación para la Final Four de la Euroliga, al margen de la Copa de la Reina y la LF Endesa que ganó también el primer equipo femenino.

Los de Pedro Martínez han vuelto a levantarse después de perder el primer partido de una eliminatoria al mejor de cinco. Al recital del segundo encuentro en el Roig Arena se le suma la muestra de carácter y talento del pasado lunes, cuando los taronja supieron aguantar el empuje de un Barcelona que llegó a empatar tras remontar 18 puntos de desventaja. Pero este Valencia BC nunca muere, da siempre la cara hasta el final y salvo en finales a cara o cruz como el del primer partido, su vertiginoso ritmo de juego e intensidad acaba imponiéndose a sus rivales.

Desde el máximo respeto que han mostrado siempre al rival, los taronja no quieren dejar escapar la oportunidad de proclamarse campeones este mismo miércoles para evitar así el peligro de jugárselo todo a una carta el próximo sábado, aunque fuera en el Roig Arena. Desde allí animarán en la distancia miles de aficionados al abrir el club el pabellón para poder seguir la final, mientras que en las gradas del Palau volverán a contar con 250 aficionados, ansiosos por ayudar y disfrutar de una noche histórica que podría darle el segundo título de Liga ACB de su historia.

Los jugadores taronja, juntos antes del entrenamiento del martes en el Palau. / acb Photo / Aitor Arrizabalaga

El sentir del vestuario

“Queremos ganar la Liga ya. Tenemos un gran grupo, con una gran química durante todo el año. Las sensaciones antes del partido son buenas. Tenemos confianza. Somos un gran equipo y solo nos queda un partido que ganar", señaló Nate Reuvers antes del entrenamiento de este martes en Barcelona.

Y tiene claro el camino a seguir. “Debemos jugar de la misma manera, ser fieles a nuestro estilo”, aunque admite que sigue sin estar al 100% tras el esguince de tobillo que le ha tenido apartado de las pistas en los últimos partidos. “No estoy en la mejor forma, he regresado antes de lo normal pero hago todo posible para estar aquí y ayudar al equipo. Es una final”.

Una única baja

Tras unas semanas con varios jugadores en la enfermería, Pedro Martínez cuenta ya con 15 disponibles y la única ausencia por lesión de López-Arostegui. Josep Puerto y el propio Nate Reuvers han sido los últimos en unirse al grupo y tras tener minutos en el Palau el pasado lunes, volverán a entrar en la lista casi con toda probabilidad, aunque el técnico aún tendrá que hacer tres descartes. El lunes fueron Yankuba Sima, Isaac Nogués y Darius Thompson. En el Barcelona, por su parte, Juani Marcos se mantiene como duda tras no poder jugar el tercer partido por un esguince de tobillo.

Matt Costello y Sergio de Larrea sonríen en los primeros minutos del entrenamiento del martes. / acb Photo / David Grau

Factor Montero

Aunque han sido muchos los jugadores que han brillado en los primeros partidos de la final, sin duda alguna ha sido Jean Montero el gran protagonista en lo que llevamos de serie, con un espectacular promedio de 31 de valoración que solo ha superado en la historia de la competición Arvydas Sabonis en 1994. El propio Joel Parra, una de las grandes amenazas de los azulgrana, admitía este martes que el dominicano está siendo poco menos que una pesadilla para ellos. "La verdad es que está jugando increíble. Ya no solo por su nivel de anotación individualmente, sino también por generar para sus compañeros. Es la pieza clave, es el talón de Aquiles que estamos teniendo en esta serie. Esperemos que mañana, con mucho más contacto, con mucha más defensa colectiva, le frenemos porque al final a un jugador con estas características no solo tienes que ponerle un jugador y dejarlo ahí. Tenemos que hacer una defensa colectiva e intentar pararlo, sabiendo que al final acabará metiendo sus puntos, pero si podemos reducir esos problemas que estamos teniendo, pues mucho mejor". Eso sí, pese a ello, mostró una confianza excesiva en las opciones azulgrana al asegurar que "tenemos las maletas hechas para ir a València".

Amenaza Shengelia

Si en el Barça la gran preocupación es Jean Montero, en el Valencia BC habrá muchos ojos puestos en el extaronja Toko Shengelia y en su apasionante duelo con Braxton Key a lo largo de toda la final. Pedro Martínez lo definió tras el partido del lunes como "Superman" y añadió de él que "por cómo juega y el esfuerzo que hace, es increíble, toda la admiración porque juega muy duro, no solo desde el talento, pica piedra desde la primera acción de ataque, en defensa lo deja todo". Unas sensaciones que están corroboradas además por sus números, ya que la exhibición del georgiano en el tercer partido le ha convertido también en el mejor valorado de su equipo en el Playoff Final. Sus 25 puntos, 6 rebotes y 30 de valoración del choque del lunes han subido su aportación del Playoff hasta los 15 puntos con un 62% en tiros de dos, 4 rebotes y 3 asistencias para 16,3 créditos de valoración en la final.

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Siete precedentes este curso

El Barça se convertirá en este partido en el rival al que más veces se ha enfrentado en esta temporada, ya que este partido en el Palau Blaugrana será el octavo enfrentamiento entre estos dos equipos esta temporada, con un balance que es ligeramente favorable al cuadro taronja con cuatro victorias por tres del equipo azulgrana. El primero de esos choques fue el triunfo por 93-81 de la primera jornada de la Liga Endesa. El segundo partido se jugó solo cinco días después dentro de la jornada 3 de la EuroLeague y acabó con triunfo azulgrana por 108-102. En la primera visita en competiciones europeas del equipo azulgrana al Roig Arena, dentro de la jornada 32 de la EuroLeague, el cuadro catalán se llevó el triunfo por 62-66. El partido que cerró la fase regular de la Liga Endesa, disputado el 31 de mayo, acabó con triunfo valenciano por 77-102. Y en lo que llevamos de Playoff Final, triunfo azulgrana en la prórroga en el primer partido por 112-113, victoria taronja en el segundo por 102-77 y de nuevo se impusieron los hombres de Pedro Martínez en el tercero por 80-88.