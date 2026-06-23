Otra perla de la cantera del Valencia Basket paga su cláusula para irse a la NCAA

El Valencia Basket está de moda. Los resultados mandan y el cuadro taronja, tanto en la sección masculina como en la femenina, muestra una cara ganadora. Mientras que los de Pedro Martínez están totalmente centrados en la final de los playoffs de la Liga Endesa contra el FC Barcelona, las de Javier Torralba están viviendo una importante reestructuración.

A la salida de Awa Fam les siguieron tanto Raquel Carrera como Alicia Flórez en dirección a la WNBA, aunque estas dos en principio regresarán con la temporada empezada. Las salidas de otras veteranas como Queralt Casas o Cristina Ouviña han sido acompañadas de otras tantas piezas clave del último curso de Rubén Burgos en el banquillo taronja.

Son varias las jugadoras que han ido incorporándose al equipo estas semanas. Helena Pueyo, Marta Suárez o Virag Takacs-Kiss llegan con todo, pero también se esperaba la incorporación de alguna de las perlas del filial que se están fogueando en L'Alqueria del Basket, sea para quedarse en el equipo o para ser cedidas a la élite. El caso es que dos de ellas no podrán ser: Mojca Jelenc y Noa Morro. De la segunda ya se sabe desde el mes de abril, pero la eslovena todavía no había confirmado su marcha a EEUU.

Mojca Jelenc y Noa Morro, canteranas del Valencia Basket / VBC

Pago de cláusula y marcha a la NCAA

Ambas canteranas han decidido pagar su cláusula para desvincularse del Valencia Basket e incorporarse a la NCAA con la esperanza de seguir formándose en EEUU y optar, quizá con mayor facilidad, a la WNBA.

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Oficialidad del fichaje

La propia Universidad de Louisiana State (LSU) ya hizo oficial su fichaje a finales de abril y la que será su entrenadora la próxima temporada, Kim Mulkey, ha destacado el potencial de la ya extaronja y qué espera de ella. "Noa es una jugadora a la que estamos encantados de dar la bienvenida a LSU”, declaró Mulkey. “Aporta altura, habilidad y versatilidad a nuestro equipo, y su capacidad para lanzar triples la convierte en una pieza clave para el baloncesto actual. Ha competido a un alto nivel y creemos que a los aficionados de las Tigers les encantará lo que aportará al programa. Estamos deseando verla con la camiseta púrpura y dorada”.