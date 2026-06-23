El Roig Arena emitirá el FC Barcelona - Valencia Basket para sus aficionados

Este miércoles puede ser el día clave para que el Valencia Basket gane la Liga Endesa. Para ello debe volver a conquistar el Palau Blaugrana y sentenciar la final con un dominante 3-1. La cita en tierras catalanas será seguida en la distancia por la inmensa mayoría de aficionados taronja, que tendrán que seguirlo por TV e internet.

Para una cita tan importante como la que tienen los de Pedro Martínez, todo apoyo debe sentirse, auque sea a tantos kilómetros de distancia. Tanto es así, que para generar dicho gran ambiente, el Roig Arena abrirá sus puertas este miércoles a partir de las 19 horas para ofrecer el encuentro del Palau.

Acceso libre al Roig Arena

El acceso será completamente libre hasta completar aforo, sin necesidad de abonar una entrada. Se accederá por la puerta C.

El club habilitó pantallas en el Mercat del Roig Arena en el pasado / Miguel Ángel Montesinos

Los precedentes del 2-1 en un Playoff Final, ¿favorecen a Valencia Basket?

El Valencia Basket está a un paso de hacerse con el título de campeón de la Liga Endesa. La victoria en el Palau en el tercer encuentro de la final (80-88) deja al conjunto taronja con todo a favor para sumar el segundo título de su historia.¿Que dicen los precedentes? La historia dice que, tras un 2-1 en el Playoff Final, el equipo que inició la serie con el factor cancha a favor tiene un 91,7% de opciones de acabar proclamándose campeón. En una temporada en la que alcanzó la Final Four de Atenas y donde el Roig Arena ha sido presentado al mundo por todo lo alto, los de Pedro Martínez dependen de sí mismos para ganar la Final de la Liga Endesa. Pero, para eso, hay que ganar un partido más.

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Ya son 12 las oportunidades en las que se ha llegado al cuarto partido en una final de la Liga Endesa tras un 2-1 en el marcador, acabando la eliminatoria en 11 de ellas con triunfo del equipo con ventaja de campo. De esos doce casos previos, cinco concluyeron con 3-1 (41,7%), seis con 3-2 (50%) y sólo uno con 2-3 (8,3%).