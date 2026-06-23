La sobrada de Joel Parra antes del Barcelona - Valencia Basket: "Tenemos las maletas hechas para ir a València"

La final de la Liga Endesa entra en un momento decisivo y en el Barça nadie quiere dar la eliminatoria por perdida. Pese al duro golpe sufrido en el tercer partido disputado en el Palau Blaugrana, donde el Valencia Basket se colocó a una sola victoria del título, Joel Parra ha comparecido con un discurso cargado de optimismo y confianza. El alero catalán se mostró convencido de que el conjunto azulgrana responderá en el cuarto encuentro y lanzó una frase que resume el sentir del vestuario: "Tenemos las maletas hechas para ir a València". Un mensaje que refleja la determinación del equipo de prolongar la serie hasta el quinto y definitivo duelo en el Roig Arena.

Un Barça convencido de forzar el quinto partido

Parra dejó claro que el estado anímico del equipo sigue siendo fuerte pese a la presión del momento. El internacional español insistió en que el Barça afronta el encuentro con la única mentalidad de ganar, consciente de que no existe margen de error. "Tenemos la mentalidad de que ganaremos, tenemos que ganar sea como sea", aseguró el alero, convencido de que el equipo responderá en un escenario límite. Además, recordó que desde el inicio de la serie eran conscientes de la enorme exigencia física y mental que plantearía el Valencia Basket, un rival que ha demostrado una gran regularidad durante toda la eliminatoria y que ha sabido aprovechar cada momento de debilidad azulgrana.

Joel Parra, jugador del Barça / Aitor Arrizabalaga /ACB

El jugador catalán también quiso enviar un mensaje de confianza a la afición culé, convencido de que el equipo ofrecerá su mejor versión en un partido decisivo. "Mañana les esperamos con todo", afirmó, asegurando que la plantilla lo dejará todo sobre la pista independientemente de las dificultades que puedan surgir durante el encuentro. Para Parra, este tipo de partidos son precisamente los que cualquier jugador desea disputar, con toda la presión y la emoción que supone jugarse el pase a un quinto partido por el campeonato.

Jean Montero, la gran preocupación azulgrana

Uno de los aspectos que más preocupa al Barça sigue siendo el espectacular rendimiento de Jean Montero. El dominicano volvió a convertirse en el gran protagonista del tercer partido con una exhibición ofensiva de 29 puntos y 37 créditos de valoración, cifras que han complicado enormemente el trabajo defensivo del conjunto azulgrana. Parra reconoció sin rodeos que el Barça todavía no ha encontrado la fórmula para frenar al base valencianista y admitió que el equipo cometió demasiados errores que facilitaron su actuación.

Jean Montero, de nuevo en un partido memorabe en la final de la Liga Endesa. / acp photo / David Grau

El alero explicó que Montero no solo marca diferencias por su capacidad anotadora, sino también por todo lo que genera para sus compañeros, convirtiéndose en el auténtico motor ofensivo del Valencia Basket. Por ello, considera imprescindible elevar el nivel de contacto defensivo y mejorar el trabajo colectivo para reducir su influencia. "Sabemos que acabará metiendo sus puntos, pero si podemos bajar sus porcentajes y limitar lo que genera para el resto, tendremos muchas más opciones", apuntó.

Igualar la intensidad para seguir vivos en la final

Parra también analizó las claves que llevaron al Barça a perder el tercer encuentro y señaló el enorme desgaste físico acumulado durante la serie. El jugador reconoció que el equipo llegó con menos energía de la deseada y recordó acciones decisivas como el triple de Badio desde la esquina, que terminó castigando psicológicamente a los azulgranas en un momento clave del partido. Aun así, insiste en que la receta para mantenerse con vida pasa por igualar la dureza y la intensidad que está imponiendo el Valencia Basket durante toda la final.

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Joel Parra, jugador del Barça / Aitor Arrizabalaga /ACB

Mientras Joel Parra presume de que el Barça ya tiene "las maletas hechas para ir a Valencia", en el conjunto taronja el objetivo es precisamente el contrario: evitar cualquier regreso al Roig Arena. El Valencia Basket dispone de la primera oportunidad para cerrar la final y conquistar la Liga Endesa ante un rival obligado a reaccionar. Los de Pedro Martínez quieren aprovechar el impulso anímico del 2-1 y el excelente momento de jugadores como Jean Montero para poner el broche de oro a una temporada histórica sin necesidad de disputar un quinto partido. El jueves, el Barça jugará por sobrevivir; el Valencia Basket, por tocar el cielo.