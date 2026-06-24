Aday Mara 'se lleva' a Pradilla y Claver al Draft de la NBA

La noche del Draft de la NBA estuvo repleta de emociones para Aday Mara. El pívot español, elegido en el puesto 12 por Oklahoma City Thunder, vivió uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. Sin embargo, más allá de su histórica elección, hubo un detalle que no pasó desapercibido: la chaqueta con la que acudió al evento.

Lejos de ser una prenda cualquiera, la vestimenta de Mara escondía un emotivo homenaje a las personas que han influido en su trayectoria hasta alcanzar la élite del baloncesto mundial. Sobre la chaqueta podían leerse numerosos nombres de compañeros, referentes e inspiraciones que han acompañado al jugador durante su crecimiento deportivo y personal.

Aday Mara ha disparado su valor en el Draft tras su gran March Madness. / AP

Entre ellos destacaban algunos rostros muy conocidos para la afición del Valencia Basket. Nombres como los de Jaime Pradilla o Nogués aparecían bordados en una prenda cargada de simbolismo, reflejando la importancia de los compañeros que han compartido con él entrenamientos, experiencias y aprendizajes a lo largo de los últimos años.

Jaime Pradilla celebra una de las canastas del Valencia Basket en el Palau. / acb Photo / David Grau

También figuraba el nombre de Víctor Claver, una de las grandes leyendas del baloncesto español y una referencia indiscutible para varias generaciones de jugadores. La presencia del exjugador valenciano en la chaqueta evidencia el respeto y la admiración que Mara siente por una figura que logró abrir camino tanto en Europa como en la NBA.

Víctor Claver, en su presentación en su segunda etapa en el Valencia Basket / Francisco Calabuig

La lista de homenajes no terminaba ahí. Dos de los nombres más ilustres de la historia del baloncesto español, Pau Gasol y Marc Gasol, también tenían su espacio en la prenda. Junto a ellos aparecía Rudy Fernández, otro de los grandes referentes nacionales y uno de los jugadores españoles con una trayectoria más exitosa tanto en la selección como en la NBA.

Pau Gasol no se perdió el último partido de La Fonteta / ACB Photo / David Grau

Pero la inspiración de Mara va más allá del baloncesto. Entre los nombres que podían leerse en la chaqueta también destacaba el de Carolina Marín, leyenda del bádminton español y ejemplo de superación, esfuerzo y excelencia deportiva. Un reconocimiento que demuestra cómo el nuevo jugador de Oklahoma City Thunder ha encontrado referentes en distintas disciplinas para construir su propia carrera.

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La elección de Aday Mara en el puesto 12 del Draft ya quedará para siempre en la historia del baloncesto español. Sin embargo, la chaqueta que lució durante una noche tan especial también dejó un mensaje claro: ningún camino hacia el éxito se recorre en solitario. Detrás de cada logro hay personas que inspiran, ayudan y acompañan, y el pívot aragonés quiso llevarlas consigo en el momento más importante de su vida deportiva.