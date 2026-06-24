Rafa Jarque

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Calentamiento previo al cuarto partido de la final de Liga entre Barcelona y Valencia Basket

El Valencia Basket afronta este miércoles un partido que puede ser histórico ante la posibilidad de ganar por segunda vez la Liga Endesa y lo hace ante un Barcelona al que han remontado el 0-1 del primer partido de la final. Una serie que empezó con hasta tres jugadores en la enfermería taronja pero que ha llegado a este cuarto partido con la única baja por lesión de Xabi López-Arostegui. Más información