La confesión de Sergio De Larrea sobre Dallas Mavericks... ¡Hace diez meses!

El Draft de la NBA ha acabado con el traspaso de Sergio De Larrea a Dallas Mavericks después de ser seleccionado por los New York Knicks en el pick 25. Este movimiento de mercado podría llevar pronto al base vallisoletano a la liga nortramericana, ya que la franquicia se encuentra en pleno proceso de reconstrucción y de apuesta por jugadores jóvenes.

El movimiento, hecho por los clubes, va a llevar a De Larrea precisamente a la franquicia en la que siempre soñó con jugar. Y es que caprichos del destino, hace diez meses el propio jugador de Valencia Basket confesó ser desde siempre de los 'Mavs'.

"Como aficionado siempre he sido de Dallas"

En una entrevista concedida a Drafteados desde la concentración de la Selección Española, el talentoso base fue preguntado por su franquicia favorita de la NBA y 'Larry' lo tuvo muy claro: "Como aficionado soy de Dallas incluso cuando estaba muy mal muy mal. Incluso con mis amigos cuando jugábamos a la NBA yo siempre Dallas"

El jugador viene de un año brutal en Valencia Basket que puede tener el broche de ser campeones de Liga y su talento no ha pasado desaprecibido para nadie, tampoco para la NBA, en la que tiene un futuro muy prometedor. Su primer paso lo dará donde siempre quiso hacerlo.