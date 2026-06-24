¿Por qué De Larrea salió con el logo de los Lakers, pero fue elegido por Knicks en el Draft de la NBA?

La noche del draft de la NBA dejó dos grandes noticias para el baloncesto español, y una especialmente para el baloncesto de la ciudad de València. Sergio de Larrea, base de Valencia Basket, fue elegido en primera ronda y dio un paso decisivo hacia la mejor liga del mundo. Sin embargo, su elección generó cierta confusión entre los aficionados, ya que apareció vinculado a tres franquicias diferentes en cuestión de minutos.

De Larrea apareció en las imágenes oficiales con el logo de Los Angeles Lakers, aunque finalmente su destino será Dallas. ¿Qué ocurrió exactamente? La explicación está en el funcionamiento de los traspasos de elecciones del draft.

Los movimientos de picks suelen cerrarse antes de que se anuncien oficialmente las selecciones. En este caso, los Lakers habían cedido previamente su elección número 25 a los New York Knicks. Por ello, aunque la elección procedía originalmente de la franquicia angelina, fueron los Knicks quienes realizaron de manera oficial la selección del jugador de Valencia Basket.

Así, Sergio de Larrea fue escogido por los actuales campeones de la NBA, los Knicks, antes de ser incluido en una operación que terminó enviándolo a Dallas. De esta manera, el joven talento español recala en una de las franquicias con más proyección de la liga, un equipo joven que buscaba reforzar su plantilla con jugadores de presente y futuro.

Noticias relacionadas

La presencia del logo de los Lakers junto al nombre del jugador responde, por tanto, al origen de la elección y no al equipo que acabó haciéndose con sus derechos. Una situación habitual en la noche del draft, donde los intercambios de picks pueden provocar escenas tan llamativas como la vivida por el jugador de Valencia Basket, que vio cómo su nombre quedaba ligado a varias franquicias antes de conocer su destino definitivo en la NBA.