Los descartes de Pedro Martínez para el cuarto Barça - Valencia Basket de la final de Liga

El Valencia Basket afronta este miércoles un partido que puede ser histórico ante la posibilidad de ganar por segunda vez la Liga Endesa y lo hace ante un Barcelona al que han remontado el 0-1 del primer partido de la final. Una serie que empezó con hasta tres jugadores en la enfermería taronja pero que ha llegado a este cuarto partido con la única baja por lesión de Xabi López-Arostegui.

Los taronja están a 40 minutos de proclamarse campeones de Liga en la que sería la mejor temporada del club. Al posible título de ACB se le sumaría el de la Supercopa Endesa y la histórica clasificación para la Final Four de la Euroliga, al margen de la Copa de la Reina y la LF Endesa que ganó también el primer equipo femenino.

Sergio de Larrea, concentrado antes del calentamiento previo al cuarto partido de la final. / acb photo / Aitor Arrizabalaga

Los 12 elegidos

En un partido que puede ser el último de taronja de varios jugadores, entre ellos un De Larrea que ya tiene destino en la NBA tras el draft de la pasada madrugada, Pedro Martínez ha dado la lista de 12 jugadores llamados a hacer historia: En ella están Brancou Badio, Kam Taylor, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Álvaro Cárdenas y Matt Costello.

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Los descartes, por tanto, son Isaac Nogués, Darius Thompson y Yankuba Sima, que se suman a la baja obligada de López Arostegui por lesión.