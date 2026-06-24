La familia taronja toma el Palau en busca de la Liga
La afición de Valencia Basket dio color a la ciudad condal y transportó el Roig Arena al pabellón blaugrana
Espectacular desplazamiento de la afición de Valencia Basket. No es para menos cuando el conjunto taronja está a una sola victoria de levantar la segunda Liga Endesa de su historia. En cualquier caso, la familia taronja se hizo notar en todo momento en Barcelona, tanto en las calles de la ciudad, en los aledaños del Palau y en el interior del propio pabellón, dándole un marcado color taronja a las gradas.
El viaje de la ilusión por la Liga arrancó el pasado lunes con una afición de Valencia Basket que ya llevó en volandas a su equipo en el tercer partido de la serie. Pero este miércoles, con la oportunidad de levantar el título y con la facilidad que provoca que sea un día festivo, la animación de los taronja ha ganado incluso más peso, con la clara esperanza de que el segundo gran desplazamiento de la temporada (el otro fue la Final Four) tenga un final feliz.
Taronja desde primera hora del día y llegada de los autobuses
Desde primera hora de la mañana en Barcelona en las calles se podía ver aficionados taronja, ya sea de gente que había viajado por s cuenta o que se habían quedado en la ciudad condal desde el lunes. Sin embargo, el grueso de la afición llegó aproximadamente dos horas antes del partido. Cuatro autobuses organizados por el club en el que desembarcaron cientos de aficionados que desbordaban ilusión.
Desde la llegada de la familia taronja, los aledaños del Palay Blaugrana se convirtieron en los del Roig Arena, con un ambiente claramente orquestado por la afición de Valencia BC, que tomó la zona del pabellón blaugrana con cánticos de apoyo hacia su equipo.
Camisetas de VBC en toda la grada
Dentro del pabellón, el guion no due distinto. La zona visitante se lleno rápidamente de un público taronja ansioso de hacer llegar su aliento a los jugadores. La afición se hizo rápidamente con el control del Palau, hasta el punto que el DJ del pabellón tomó la decisión de subir el volumen de la música para tratar de silenciar a los valencianos.
Más allá de la zona visitante, la grada está repleta de camisetas taronja de aficionados sueltos que animarán a los de Pedro Martínez desde cada rincón del pabellón.
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