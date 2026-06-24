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Directo: FC Barcelona - Valencia Basket: la Final de la Liga Endesa, en vivo

El Palau Blaugrana acoge el cuarto partido de la Final de la ACB. Los azulgrana intentarán extender la serie mientras que los taronja quieren certificar su segundo título de Liga. Sigue el partido entre FC Barcelona y Valencia Basket minuto a minuto con SUPER

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Redacción SD

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Iván Carsí

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El Palau Blaugrana acoge el cuarto partido de la Final de la ACB. Los azulgrana intentarán extender la serie mientras que los taronja quieren certificar su segundo título de Liga. Sigue el partido entre FC Barcelona y Valencia Basket minuto a minuto con SUPER

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