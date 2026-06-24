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Directo: FC Barcelona - Valencia Basket: la Final de la Liga Endesa, en vivo
El Palau Blaugrana acoge el cuarto partido de la Final de la ACB. Los azulgrana intentarán extender la serie mientras que los taronja quieren certificar su segundo título de Liga. Sigue el partido entre FC Barcelona y Valencia Basket minuto a minuto con SUPER
El Palau Blaugrana acoge el cuarto partido de la Final de la ACB. Los azulgrana intentarán extender la serie mientras que los taronja quieren certificar su segundo título de Liga. Sigue el partido entre FC Barcelona y Valencia Basket minuto a minuto con SUPER
Los descartes de Pedro Martínez para el cuarto Barça - Valencia Basket de la final de Liga
En un partido que puede ser el último de taronja de varios jugadores, entre ellos un De Larrea que ya tiene destino en la NBA tras el draft de la pasada madrugada, Pedro Martínez ha dado la lista de 12 jugadores llamados a hacer historia: En ella están Brancou Badio, Kam Taylor, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Álvaro Cárdenas y Matt Costello.
Siete precedentes este curso
El Barça se convertirá en este partido en el rival al que más veces se ha enfrentado en esta temporada, ya que este partido en el Palau Blaugrana será el octavo enfrentamiento entre estos dos equipos esta temporada, con un balance que es ligeramente favorable al cuadro taronja con cuatro victorias por tres del equipo azulgrana. El primero de esos choques fue el triunfo por 93-81 de la primera jornada de la Liga Endesa. El segundo partido se jugó solo cinco días después dentro de la jornada 3 de la EuroLeague y acabó con triunfo azulgrana por 108-102. En la primera visita en competiciones europeas del equipo azulgrana al Roig Arena, dentro de la jornada 32 de la EuroLeague, el cuadro catalán se llevó el triunfo por 62-66. El partido que cerró la fase regular de la Liga Endesa, disputado el 31 de mayo, acabó con triunfo valenciano por 77-102. Y en lo que llevamos de Playoff Final, triunfo azulgrana en la prórroga en el primer partido por 112-113, victoria taronja en el segundo por 102-77 y de nuevo se impusieron los hombres de Pedro Martínez en el tercero por 80-88.
Kameron Taylor: "Tenemos que mantenernos humildes, no podemos jugar sobreexcitados"
Sobre el estilo de juego taronja y la mentalidad para los momentos clave, Taylor destacó que el equipo confía en sí mismo y en su ritmo de juego: "Tenemos mucha confianza, la hemos tenido durante todo el año. Eso no significa que infravaloramos a nuestro oponente. Los respetamos, sabemos de la gran calidad que tienen. Tenemos que jugar con mucho ritmo, con mucha confianza y podremos ganar".
Sobre un posible cambio de plan del Barça, Kam dijo que "no sé lo que va a preparar el Barça. Nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, es lo mejor que podemos hacer. Enfocarnos en lo que podemos hacer en el juego".
“Queremos ganar la Liga ya. Tenemos un gran grupo, con una gran química durante todo el año. Las sensaciones antes del partido son buenas. Tenemos confianza. Somos un gran equipo y solo nos queda un partido que ganar", señaló Nate Reuvers antes del entrenamiento de este martes en Barcelona.
Y tiene claro el camino a seguir. “Debemos jugar de la misma manera, ser fieles a nuestro estilo”, aunque admite que sigue sin estar al 100% tras el esguince de tobillo que le ha tenido apartado de las pistas en los últimos partidos. “No estoy en la mejor forma, he regresado antes de lo normal pero hago todo posible para estar aquí y ayudar al equipo. Es una final”.
Rafa Jarque
La afición taronja ya se deja ver por los aledaños del Palau Blaugrana
¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos a una tarde que puede ser histórica para el Valencia Basket! ¡Los taronja están a solo a una victoria de lograr el segundo título de su historia!
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