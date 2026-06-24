Directo: FC Barcelona - Valencia Basket: la Final de la Liga Endesa, en vivo

Kameron Taylor: "Tenemos que mantenernos humildes, no podemos jugar sobreexcitados"

Sobre el estilo de juego taronja y la mentalidad para los momentos clave, Taylor destacó que el equipo confía en sí mismo y en su ritmo de juego: "Tenemos mucha confianza, la hemos tenido durante todo el año. Eso no significa que infravaloramos a nuestro oponente. Los respetamos, sabemos de la gran calidad que tienen. Tenemos que jugar con mucho ritmo, con mucha confianza y podremos ganar".

Sobre un posible cambio de plan del Barça, Kam dijo que "no sé lo que va a preparar el Barça. Nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, es lo mejor que podemos hacer. Enfocarnos en lo que podemos hacer en el juego".