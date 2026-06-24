Jean Montero, nombrado MVP de las finales de Liga ACB

Valencia Basket nunca disfrutó de un jugador tan abrumadora y arrolladoramente superior a los demás como con Jean Montero. El base dominicano llevó en volandas al conjunto taronja hacia la conquista del segundo título de Liga ACB de su historia con una nueva actuación de absoluta leyenda, bailando en la pista, comandando las acciones y poniendo un nivel de acierto bestial en sus acciones.

El 'MVP' tenía nombre y apellidos claros y con la conclusión del partido le hicieron entrega de ese premio. A sus 22 años se llevó el trofeo porque no ha habido partido de la final en el que no se haya pasado el juego, siendo el mejor jugador sobre el campo.

Jean Montero, la estrella de un Valencia Basket que ha hecho historia con un doblete. / M. A. Polo / Valencia Basket

Brillante todos los partidos

En el primer partido sus estadísticas fueron 24 puntos, siete asistencias y 29 de valoración, el segundo 19, 6 y 27, el tercero una auténtica exhibición de 29 puntos, 6 asistencias y 37 de valoración. El partido definitivo volvió a ser el líder spobre la pista con 23 puntos, 3 asistencias y 28 de valoración.

El jugador recibió el cariño de su gente, que le cantó 'MVP' de forma reiterada, además de "Montero quédate". El propio Juan Roig, viéndole en la entrevista para DAZN, se acercó para agradecerle su papel con Valencia Basket, decirle que lo ha hecho muy bien y que vaya donde vaya será bien recibido cuando vuelva.

"Ha nacido una estrella"

Su entrenador, Pedro Martínez, se rindió a Montero, destacó su crecimiento como jugador, su mejora a nivel de trabajo para el equipo, pero apuntó mucho más alto anunciando al mundo que "ha nacido una estrella".