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Juan Roig tras la Liga de Valencia Basket: "Nos los quieren fichar a todos porque son muy buenos, pero haremos más jugadores"

El mecenas del conjunto taronja explicó que no se va a cambiar el "modelo de club", reivindicó el papel de sus profesionales y agradeció a la afición su apoyo

Todos los campeones de la historia del Valencia Basket : Palmarés completo

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Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

Los éxitos que está cosechando Valencia Basket no serían posibles sin la figura de Juan Roig y su firme apuesta por el baloncesto valenciano. El mecenas del conjunto taronja ha construido un club sólido, con profesionales de primer nivel en todas las áreas y con un equipo que se ha mostrado absolutamente imparable sobre la cancha.

El máximo accionista habló sobre la pista del Palau mostrando su orgullo y dando respuesta a la gran pregunta: ¿Se mantendrá el bloque campeón? Ahí Juan Roig dejó claro que se va a mantener el "modelo de club" y confesó que es normal que sus jugadores los quiera todo el mundo: "No nos vamos a volver locos. Nos lo quieren fichar a todos, nos llevaremos una comisión y haremos más jugadores", señalaba Roig poniendo en valor la gestión del club.

Los campeones de la Liga Endesa, Valencia Basket

Los campeones de la Liga Endesa, Valencia Basket / EFE

Agradecido con los suyos

Roig se mostró "contento y satisfecho", reivindicó a la afición "la que está en Barcelona, la que está en el Roig Arena y todos los valencianos", además de reivindicar a sus personas de confianza: "Contento por Enric (Carbonell), por Luis (Arbalejo), por Pedro (Martínez)", decía el mecenas.

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"Lo más bonito que hay en la vida es dar"

En la entrevista Álex Mumbrú puso en valor todo el trabajo que hace Roig por la sociedad valenciana, por el baoncesto y por el baloncesto base con l'Alqueria, algo que Roig le agredeció: "Contra más haces más tienes. Lo más bonito que hay en la vida es dar. Si yo puedo hacer mas cosas, pues hago mas cosas", decía.

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