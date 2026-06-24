Juan Roig tras la Liga de Valencia Basket: "Nos los quieren fichar a todos porque son muy buenos, pero haremos más jugadores"
El mecenas del conjunto taronja explicó que no se va a cambiar el "modelo de club", reivindicó el papel de sus profesionales y agradeció a la afición su apoyo
Los éxitos que está cosechando Valencia Basket no serían posibles sin la figura de Juan Roig y su firme apuesta por el baloncesto valenciano. El mecenas del conjunto taronja ha construido un club sólido, con profesionales de primer nivel en todas las áreas y con un equipo que se ha mostrado absolutamente imparable sobre la cancha.
El máximo accionista habló sobre la pista del Palau mostrando su orgullo y dando respuesta a la gran pregunta: ¿Se mantendrá el bloque campeón? Ahí Juan Roig dejó claro que se va a mantener el "modelo de club" y confesó que es normal que sus jugadores los quiera todo el mundo: "No nos vamos a volver locos. Nos lo quieren fichar a todos, nos llevaremos una comisión y haremos más jugadores", señalaba Roig poniendo en valor la gestión del club.
Agradecido con los suyos
Roig se mostró "contento y satisfecho", reivindicó a la afición "la que está en Barcelona, la que está en el Roig Arena y todos los valencianos", además de reivindicar a sus personas de confianza: "Contento por Enric (Carbonell), por Luis (Arbalejo), por Pedro (Martínez)", decía el mecenas.
"Lo más bonito que hay en la vida es dar"
En la entrevista Álex Mumbrú puso en valor todo el trabajo que hace Roig por la sociedad valenciana, por el baoncesto y por el baloncesto base con l'Alqueria, algo que Roig le agredeció: "Contra más haces más tienes. Lo más bonito que hay en la vida es dar. Si yo puedo hacer mas cosas, pues hago mas cosas", decía.
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