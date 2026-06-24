Juan Roig: "Montero es un crack, vaya donde vaya siempre será bienvenido"

Jean Montero ha sido la gran estrella del Valencia Basket esta temporada, culminada con un doblete con la Supercopa y la Liga Endesa. El dominicano, MVP de la final con 23 puntos y 29 de valoración, ha sido clave durante toda la temporada, pero aunque tiene contrato con el club, su futuro a punta a Grecia, con el Olympiacos como más que posible destino.

A pesar de ello, Montero prefirió no hablar de ello en los instantes posteriores a la final y se limitó a decir que "que disfruten hoy, hay que disfrutar y ya mañana se sabrá qué será el futuro”: Instantes después de estas palabras a DAZN, irrumpía Juan Roig en la entrevista para felicitar al dominicano y dedicarle unas cariñosas palabras de agradecimiento.

"Es un crack y lo ha hecho fenomenal, estamos muy orgullos de él y donde vaya, siempre será bienvenido". Unas palabras que dejan entrever ya que sabe que el futuro inmediato del dominicano está lejos del Valencia Basket".

El propio Montero añadía aún una idea sobre sus ambiciones futuras. "Quiero seguir ganando títulos, tengo ganas de seguir mejorando y compitiendo al máximo nivel".

Jean Montero, tras uno de sus triples en el tercer cuarto. / acb photo / Aitor Arrizabalaga

Agradecimiento de Montero

Respecto al partido, Montero destacó que "estoy orgulloso de las ganas de ganar, del hambre que tuvimos desde la pretemporada, somos jóvenes, no habíamos ganado una Liga antes y la conseguimos hoy. Estoy agradecido con Dios, me dio la oportunidad de estar aquí, ni me salen las palabras, la verdad".

A ello añadió que "a pesar de las grandes derrotas que hemos tenido, es un equipo ganador, siempre hemos creído en cada uno de nosotros y si estamos aquí es por una razón".

Y tuvo un recuerdo más hacia su familia. "Me acuerdo de mi familia, mi madre, mi hijo pequeño. No me salen las palabras", concluyó un Montero emocionado, quien también tuvo unas palabras hacia

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su primero 'Pochocho'. "Fue mi motor desde el principio, con el que yo competía, desde el cielo me cuida siempre él y mi abuela. Es un momento especial por todo lo que he logrado, le doy las gracias".