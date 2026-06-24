Rafa Jarque

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Kameron Taylor: "Tenemos que mantenernos humildes, no podemos jugar sobreexcitados"

Kameron Taylor ha sido el jugador elegido para atender a la prensa en las horas previas al cuarto y quizá definitivo partido de la final de Liga Endesa. Valencia Basket visita este miércoles el Palau Blaugrana a partir de las 20:00 con la posibilidad de levantar el título si logran la victoria.

Lejos de perder el foco, Taylor destaca la importancia de afrontar el partido como uno más, sin caer en un exceso de motivación: "Sí, es un partido más. Tenemos que continuar humildes, lo peor que podemos hacer es estar sobreexcitados. Es un partido más y tenemos que enfocarnos en lo nuestro". Más información