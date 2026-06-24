Kameron Taylor: "Tenemos que mantenernos humildes, no podemos jugar sobreexcitados"

Kameron Taylor ha sido el jugador elegido para atender a la prensa en las horas previas al cuarto y quizá definitivo partido de la final de Liga Endesa. Valencia Basket visita este miércoles el Palau Blaugrana a partir de las 20:00 con la posibilidad de levantar el título si logran la victoria.

Lejos de perder el foco, Taylor destaca la importancia de afrontar el partido como uno más, sin caer en un exceso de motivación: "Sí, es un partido más. Tenemos que continuar humildes, lo peor que podemos hacer es estar sobreexcitados. Es un partido más y tenemos que enfocarnos en lo nuestro".

En cuanto a la clave del partido, el norteamericano dejó claro que "para mí es la defensa. Cuando conseguimos defenderlos bien es cuando podemos tener éxito, así que tenemos que enfocarnos en defender". Y esa defensa deberá aplicarse en jugadores como Punter o Clyburn, a los que Taylor definió como "jugadores impresionantes". Kam reiteró que espera "un partido muy duro y el objetivo es ganar".

Confianza en el ritmo

Sobre el estilo de juego taronja y la mentalidad para los momentos clave, Taylor destacó que el equipo confía en sí mismo y en su ritmo de juego: "Tenemos mucha confianza, la hemos tenido durante todo el año. Eso no significa que infravaloramos a nuestro oponente. Los respetamos, sabemos de la gran calidad que tienen. Tenemos que jugar con mucho ritmo, con mucha confianza y podremos ganar".

Sobre un posible cambio de plan del Barça, Kam dijo que "no sé lo que va a preparar el Barça. Nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, es lo mejor que podemos hacer. Enfocarnos en lo que podemos hacer en el juego".

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Kameron Taylor, clave una vez más en los momentos decisivos. / acb Photo / David Grau

Felicita a De Larrea por el Draft

Taylor también se pronunció sobre la reciente elección en el Draft de la NBA de Sergio De Larrea, que la pasada madrugada fue escogido por New York Knicks y posteriormente traspasado a Dallas Mavericks: "Estoy contento. Ha trabajado mucho todo el año. Ha mostrado que puede hacer grandes cosas. Estoy emocionado de ver qué puede hacer en el siguiente nivel".