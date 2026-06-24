New York Knicks elige a Sergio de Larrea en primera ronda

En vísperas de un partido que puede ser histórico para Valencia Basket con la posible consecucción de la Liga Endesa por parte del conjunto taronja, las miradas estaban puestas en Sergio De Larrea. Los primeros 30 jugadores elegidos para entrar en la liga ya están claros. En un Draft NBA que no tuvo sorpresas, puesto que Dybantsa, Peterson, Boozer y Wilson salieron en las cuatro primeras elecciones. El taronja ha sido elegido por los campeones de la NBA, New York Knicks con la elección número 25. Por su parte Aday Mara salió en el puesto número 12, mientras que Baba Miller tendrá que esperar a este miércoles para conocer su futuro.

En una ceremonia que arrancó a las 02:00 hora española y que se alargó más de tres horas, el Barclays Center de Brooklyn acogió la 'graduación' de la generación de jóvenes de 2026. Hubo que esperar para conocer la puerta a la NBA que se le abría al otro lado del Atlántico a De Larrea. Finalmente, tal y como, explicaban las últimas predicciones de los analistas, el vallisoletano salió en la primera ronda en el 'pick 25', elegido por los Knicks, previo traspaso puesto que los de la Gran Manzana raspasaron el pick 24 a los Lakers por su pick 25.

Aday Mara, con la bandera de España tras conquistar la NCAA / X

El encaje de De Larrea en los Knicks

Aunque lo esperado es que De Larrea continúe una temporada más con el Valencia Basket, el ecositema de exteriores inmediato en el Madison Square Garden es propicio para el taronja. En Nueva York tendría el peso de llegar a un equipo campeón, pero corto en la rotación exterior donde solo Jalen Brunson y José Alvarado parecen útiles para Mike Brown con el veterano Jordan Clarkson y Landry Shamet saliendo como agentes libres. Pues solo Tyler Kolek tendría contrato.

De hecho, según señala el analista de los Knicks, Yossi Gozlan, el ahorro que tendrían los Knicks si De Larrea no salta a la NBA sería de 3'2 millones de dolares, su contrato para la próxima temporada por su elección en primera ronda. Y es que un equipo campéon como los Knicks necesitarán rendimiento inmediato y algo de margen de cara a la agencia libre, mientras Larry seguiría un año más en Europa según ese escenario.

Jalen Brunson (c) exhibe el trofeo al Jugador Mejor Valorado de las Finales de la NBA después de conducir a los New York Knicks a su primer campeonato en más de medio siglo. EFE/ Carlos Ramírez. SHUTTERSTOCK OUT / ADAM DAVIS / EFE

Aday Mara jugará con el MVP

Buena suerte, según se mire para Aday Mara. El pívot español, campeón de la NCAA con Michigan, finalmente cayó al final de la lotería en el puesto 12. No obstante llegará a la NBA en un equipo campeón: Oklahoma City Thunder.

En OKC, campeón de la NBA en 2025, se encontrará con una plantilla llena de estrellas lideradas por el doble MVP, Shai Gilgueous Alexander. Mara cae más atrás de las previsiones que le situaban cerca del Top 10. No obstante, el pívot español estará en un equipo contender, que desde el inicio luchará por el anillo. De hecho este curso solo los Spurs finalistas de Wembanyama pudieron con los Thunder de Shai.

Mara entra directamente en la historia del baloncesto español, puesto que solo Pau Gasol, Fran Vázquez y Ricky Rubio fueron elegidos más arriba en el NBA Draft.

¿Cuándo y dónde ver el la segunda ronda del Draft NBA en directo?

La segunda ronda del Draft NBA 2026 se celebrará durante la madrugada del jueves 24 al jueves 25 de junio (01:30 horas) en el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York). En España, el Draft podrá seguirse en directo a través de DAZN y de Amazon Prime. Además, la propia NBA ofrecerá seguimiento minuto a minuto a través de sus canales oficiales y plataformas digitales

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