Así fueron los nueve títulos en la historia del Valencia Basket

El Valencia Basket ha logrado este miércoles su segundo título de la Liga Endesa, nueve años después del primero y también con Pedro Martínez de entrenador. Y todo en una temporada en la que se ganó también la Supercopa Endesa y en la que se han alcanzado los nueve títulos del primer equipo femenino.

Copa del Rey en 1998

Del primero han pasado ya 28 años. Una Copa del Rey que sigue siendo la única en las vitrinas del club y que se logró con Miki Vukovic en el banquillo y con la dirección de dos leyendas del club como Víctor Luengo y Nacho Rodilla, ambos con sus camisetas retiradas en el Roig Arena. EL TAU de Sergio Scariolo y el potente Fórum Valladolid fueron los rivales en cuartos y en semifinales , mientras el Pinturas Bruguer Badalona fue el rival en la final, ante el que se impusieron por 89-75. Un 2 de febrero que abrió el palmarés de un club que ha ido a más cada año.

Estreno en Europa

En la temporada 2002-03 llegaba el primer título europeo en la desaparecida ULEB Cup. Aún con Luengo y Rodilla en la plantilla y con jugadores del nivel de Fabricio Oberto, Dejan Tomasevic o Bernard Hopkins, el entonces Pamesa Valencia se impuso en una final a doble partido al Krka Novo Mesto entrenado por Neven Spahija. La victoria contundente en Eslovenia en el primer partido, por 78-90 con una gran labor de equipo en la que destacó Nacho Rodilla, hizo posible acercar el sueño. En el partido de vuelta en La Fonteta, un enorme Tomasevic fue clave para lograr el primer título europeo de la historia y el billete para la siguiente Euroliga.

Nacho Rodilla y Víctor Luengo, en una foto histórica con el trofeo de la ULEB Cup. / VBC

Segunda Eurocup

Seis años tardaría en llegar el tercer título en la historia del club y de nuevo fue en competiciones europeas, con la Eurocup. Tras superar al Dexia Mons en la previa remontando los 15 puntos de desventaja del partido de ida en Bélgica, los taronja llegaron a la final en el primer año de Nando de Colo en el club. Tras pasar el Last16 de la Eurocup con holgura como primeros de grupo, se vence con un gran nivel al Aris en la eliminatoria de cuartos, consiguiendo el billete para las Eurocup Finals de Vitoria. Hasta allí se desplazarán más de 1.500 aficionados. El equipo muestra el mejor nivel de la temporada tanto en la semifinal contra Panellinios con un gran acierto desde el triple, así como con una gran defensa ante Alba Berlín en la final, a quien vence 67-44. Matt Nielsen es nombrado MVP. Power Electronics Valencia lograba la Eurocup y se ganaba una plaza en la próxima Euroliga.

Triplete europeo

El Valencia Basket empezaba a hacerse un nombre en el baloncesto europeo y volvía a otra final de la Eurocup en la temporada 2013-14. ya con Van Rossom en la plantilla y en una temporada espectacular de Justin Doellman, se logró el tercer título europeo tras una complicada primera fase y un Last32 de mucho nivel, El Valencia Basket afrontaba las eliminatorias por el título con la ventaja de campo en contra en todas sus fases. El Khimki fue la víctima en octavos, el Alba Berlín en cuartos y el Nizhny en semifinales. En la final, el Valencia Basket derrotó al Unics Kazan en los dos partidos gracias a un bloque soberbio y a la figura de un Justin Doellman estelar.

Celebración de la primera Liga Endesa del Valencia Basket / VBC

Primera Liga

Los taronja sumaban ya cuatro títulos, pero tres años después lograron el más importante de su historia, al ganar la primera Liga ACB en una final ante el Real Madrid que acabó con 3-1 en una noche mágica en La Fonteta. Barça y Baskonia fueron los rivales en cuartos y en la semifinal después de una temporada en la que los taronja se habían quedado con la miel en los labios en las finales de la Eurocup y de la Copa del Rey. El Real Madrid ganó el primer partido, pero en el segundo, el Valencia Basket recuperó el factor pista tras una acrobática canasta de Bojan Dubljevic que resultaría definitiva en la suerte de la final. La serie viajó a Valencia con 1-1 y con dos partidos para soñar. En el tercero, tras sobreponerse a un mal inicio, Valencia Basket acabó imponiéndose por 17 puntos. El 16 de junio de 2017, en el cuarto partido de la final, el Valencia BC fue muy superior desde el segundo cuarto, con rentas superiores a los 20 puntos. La Liga ya no se escapó, con Pedro Martínez en el banquillo taronja.

Supercopa Endesa

Unos meses después y con la llegada de Txus Vidorreta al banquillo, el Valencia Basket alzaba también su primera Supercopa ACB. El sexto título en la historia taronja, tras dos grande partidos ante Unicaja y Herbalife Gran Canaria, anfitrión.

Cuarta Eurocup

Europa volvería a darle una nueva alegría a un Valencia Basket que en la temporada 2018-19 se convertiría en el rey de la Eurocup, ya con cuatro títulos. Con Jaume Ponsarnau en el banquillo y en una competición casi perfecta, el equipo taronja completó una competición prácticamente inmaculada en la que sólo se registraron 3 derrotas en los 23 partidos. Un balance de 8-2 en la primera ronda para pasar como primeros de grupo, un rotundo 6-0 en el Top16 ante rivales de entidad como Unicaja o Estrella Roja, así como superioridad en los cruces, con 2-0 ante Lietuvos Rytas y Unics Kazan en cuartos y semifinales. En la final, ante el Alba Berlín de Aito García Reneses y Luke Sikma, victoria por 2-1 con derrota en la prórroga en Berlín en el segundo partido con más de 800 taronja en un viaje inolvidable, y victoria final 89-63 en el partido definitivo ante una Fonteta entregada. Will Thomas fue condecorado como MVP de las finales.

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Supercopa con Pedro Martínez

Seis años tardó el Valencia Basket en levantar un nuevo título y fue de nuevo con Pedro Martínez en el banquillo con la Supercopa Endesa, convirtiéndose en el primer entrenador de la historia del club en ganar dos títulos con el primer equipo masculino. Un 94-98 en la final ante el Real Madrid, con De Larrea como MVP, abría la temporada taronja de la mejor forma posible. Nueve meses y en el partido número 91 de la temporada, el Valencia BC lograba el primer doblete masculino de su historia y el noveno título masculino de la entidad, en una final para la historia ante el Barcelona, en la que volvieron a remontar un serie que empezó 0-1.