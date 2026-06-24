Oficial: El ex de Valencia Basket Chris Jones tiene nuevo equipo

Chris Jones tiene nuevo equipo. El exbase de Valencia Basket firma por Estrella Roja de Belgrado para ser uno de los pilares del proyecto de Ibon Navarro en el conjunto de la capital de Serbia, tratando de poner su calidad técnica al servicio de las aspiraciones de uno de los grandes de Europa.

El jugador llega desde Hapoel IBI Tel Aviv, equipo en el que ha tenido un rendimiento notable disputando hasta 42 partidos, y buscará triunfar en una de las canchas más exigentes del baloncesto europeo en un año en el que han estado lejos de luchar por las primeras plazas de la Euroliga.

Tres temporadas en la Fonteta

Chris Jones llegó al Valencia Basket en el verano de 2022 procedente de ASVEL y se convirtió rápidamente en una de las referencias del equipo. En su primera temporada (2022-23) firmó los mejores números de su etapa taronja: en Euroliga promedió 13,4 puntos, 4,3 asistencias y 14,8 de valoración, siendo el jugador más valorado del equipo en la competición. En el conjunto de la temporada disputó 61 partidos oficiales, con 798 puntos y 273 asistencias, liderando al equipo en dirección y producción ofensiva.

Darius Thompson junto a Chris Jones / M.A. Polo / VBC

Durante la campaña 2023-24 mantuvo un rendimiento muy alto, aunque con cifras ligeramente inferiores en anotación y valoración. Destacó especialmente por su acierto exterior, registrando un 45,5% en triples en Euroliga y un 42,7% en Liga Endesa. Sus medias fueron de 12,7 puntos y 4,2 asistencias en la competición continental, y de 12 puntos y 4 asistencias en la liga española, consolidándose como uno de los bases más fiables del club y ganándose una renovación de larga duración firmada ya en marzo de 2023.

Su tercera y última temporada (2024-25) estuvo condicionada por una lesión en la mano que le hizo perderse la pretemporada y el inicio del curso. Aun así, participó en 48 encuentros y promedió 10,7 puntos, 4,9 asistencias y 12,3 de valoración. Al finalizar su etapa, Valencia Basket destacó que Jones había disputado un total de 183 partidos con la camiseta taronja, con medias globales de 12,2 puntos, 4,4 asistencias, 2,1 rebotes y 13,2 créditos de valoración, cifras que reflejan la importancia que tuvo en el equipo durante sus tres temporadas en la Fonteta.