Pedro Martínez: "¿Montero? Ha sido increíble ver el nacimiento de una estrella"

Pedro Martínez no podía estar más satisfecho tras el partido de este miércoles en el Palau. El Valencia Basket ha ganado su segunda Liga Endesa (84-108) con él en el banquillo, en una temporada que acaba con doblete y con una histórica Final Four de la Euroliga. Por ello y por el trabajo de toda la temporada, tuvo unas merecidas palabras de elogio hacia sus jugadores.

"Hemos jugado muy bien, el Barcelona también con un inicio de partido excelente, pero hemos picado piedra, a buen ritmo, en defensa hemos estado bien y ha sido un gran partido de todos, de Moore, Álvaro, Costello, del mejor jugador de la final y de todos", destaca en declaraciones a DAZN a pie de pista.

A ello añadió que "los jugadores han trabajado muy duro todo el año, hemos hecho una gran temporada, ganamos la Supercopa, llegamos a la Final Four, a la semifinal de Copa y siento que es el trabajo de dos años con mucho jugadores, algunos ya no están, se han esforzado mucho, han tenido un buen día a día y al final las cosas salen".

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Jean Montero, la estrella de un Valencia Basket que ha hecho historia con un doblete. / M. A. Polo / Valencia Basket

Estelar Jean Montero

Como ya es habitual, Jean Montero volvió a ser el mejor jugador del cuarto partido de la final, con 23 puntos y 28 de valoración. El MVP fue suyo y Pedro Martínez no dudó en elogiarlo en el que ha sido su último partido con el Valencia Basket. "Tengo una muy buena relación con él, es una muy buena persona, necesita asentarse, es un muy joven todavía, ya era bueno pero ha sido increíble ver el nacimiento de una estrella, un talento increíble, ha aprendido a trabajar para el equipo y es un jugador increíble".