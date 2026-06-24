¿Cuánto dinero ganará Sergio de Larrea por contrato en la NBA?

El futuro de Sergio de Larrea parece enfocado en la NBA. Tras ser seleccionado en la posición 25 del draft en un baile de equipos que afectó a los Lakers, a los Knicks y a los Mavericks, sus derechos han terminado perteneciendo a los de Dallas.

En cualquier caso, el presente del jovencísimo talento español está en el Valencia Basket. El vallisoletano está centrado en la final de los playoffs que está disputando contra el FC Barcelona y este mismo miércoles puede certificar con una nueva cita en el Palau. Con contrato hasta 2028 con los del Roig Arena, las especulaciones no cesan y las opciones de que siga como taronja una temporada más están muy presentes. Con sólo 20 años y muy seguro de que su techo está muy alto, lo que necesita es disputar minutos de calidad y eso lo puede lograr con mayor facilidad en Valencia que en Dallas. De todas formas, todo está en su mano.

¿Cuánto dinero puede ganar De Larrea en la NBA?

Las selecciones del draft no aseguran muchas cosas. No hay más que ver el paso de De Larrea por hasta tres equipos en la misma noche, si bien en el caso de los Lakers fue un traspaso de pick previo. Llegar a la NBA por la puerta grande como un primera ronda es buena señal, pero está por ver si el entrenador y los compañeros engloban correctamente a un rookie, sobre todo si no ha pasado por la NCAA. Una de las certezas es el salario que puede percibir durante los primeros cuatro años. La NBA lo estipula claramente y así lo ha recogido la prestigiosa revista Forbes.

De Larrea con Valencia Basket recogiendo el premio en la Supercopa / Valencia Basket

De Larrea, por el hecho de salir en el puesto 25º del draft, percibiría un salario de 3,3 millones el primer año, hasta acumular 16,8 kilos al cuarto curso asegurado. Si es traspasado, lo será con el contrato vigente y si le cortan antes de tiempo, tendrán que pagarle la millonada estipulada.

Una vez pasen los cuatro cursos, podría firmar una extensión contractual de un quinto año cobrando un 30% más. De no hacerlo o de cara al futuro, los sueldos ya pueden cambiar radicalmente según las negociaciones que pudiera tener con diferentes clubes.

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El nuevo tope salarial de la NBA

El tope salarial de la NBA será de 165 millones de dólares la temporada 26/27. Y los jugadores jóvenes que ya están acumulando méritos en la NBA pueden firmar extensiones de sus contratos de novato por hasta el 30% del tope. Los veteranos pueden ganar hasta el 35% del tope en contratos supermáximos. La mejor liga del mundo todavía no ha alcanzado su techo, así que se espera que el tope siga aumentando a medida que los nuevos acuerdos de televisión nacional de la NBA hacen que los ingresos se disparen.