Sergio de Larrea habla sobre su futuro NBA después de ser campeón con Valencia Basket
El base se ha pronunciado sobre sus primeras sensaciones tras recalar en Dallas Mavericks en la noche del Draft
¡Vaya día redondo para Sergio de Larrea! Solo unas horas después de ser elegido en el NBA Draft 2026, el base de Valencia Basket se ha proclamado campeón de la Liga Endesa. El joven taronja ha sido uno de los más destacados del equipo en una serie en la que han borrado al FC Barcelona de la pista.
“Estoy muy contento de lo que ha pasado hoy y de todo lo que ha hecho la afición por llegar aquí y el trabajo de todo el equipo”, ha comenzado el joven exterior en los micrófonos de DAZN.
“Como perdimos el primer partido pensamos que esto no se había acabado, hemos sacado la energía. Ha sido la clave de los playoffs, recuperarnos y dar el máximo en todos los partidos”, ha explicado sobre cuál ha sido una de las claves del gran rendimiento del equipo durante la postemporada.
Después de una agitada noche, Larry finalmente acabó en Dallas Mavericks, tras ser seleccionado por los NY Knicks previo traspaso con LA Lakers. Una velada que se alargó más allá de las 05:00 en España. Así ha explicado Larry cómo lo vivió: “Dormí hasta las 2:00, me desperté y hasta las 5:30 así no me dormí”.
Respecto a su futuro de Larrea no ha soltado prenda, puesto que todavía no ha podido hablar con la franquicia texana, concentrado en este último partido de la Final ACB: “Todavía no lo hemos decidido, me llamaron a las 06:00 pero estaba dormido ya. Han respetado los tiempos, en unas horas veremos qué decisión tomamos cuando hablemos con ellos”
Por último Larry no ha escondido su alegría por recalar en los Mavericks, donde se encontrará con Dusty May, entrenador de Aday Mara en Michigan, y un número 1 del Draft como Cooper Flagg. “De pequeñito ya era uno más de Dallas, siempre me ha gustado. Ha sido algo muy chulo”, ha comentado Larry, sobre ese sentimiento que tiene desde hace años por los Mavs.
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