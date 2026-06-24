Así será este jueves el plan de celebración de Valencia Basket tras ganar el título de Liga Endesa

Valencia Basket ya tiene su segunda Liga Endesa y la ciudad se prepara para vivir una de las celebraciones deportivas más multitudinarias de los últimos años. El conjunto taronja regresa a casa tras imponerse al FC Barcelona en la final (3-1) y coronar una temporada excepcional en la que ha competido al máximo nivel en todas las competiciones, consolidando definitivamente su salto a la élite del baloncesto europeo.

El título liguero no es un éxito aislado, sino el punto culminante de un curso histórico en el que el equipo también ha conquistado la Supercopa de España, ha alcanzado la Final Four de la Euroliga y ha firmado una notable participación en la Copa del Rey, llegando hasta semifinales. Un balance que refuerza la solidez de un proyecto deportivo en crecimiento constante y que sitúa al club en uno de los momentos más brillantes de su historia reciente.

A partir de ahora, València se convierte en el epicentro de la celebración. Desde el aterrizaje en Manises hasta la gran fiesta final en el Roig Arena, la jornada estará marcada por la emoción, el reconocimiento institucional y el reencuentro con una afición que ha acompañado al equipo en cada paso del camino. Una ciudad volcada, un equipo campeón y una noche que promete quedar grabada en la memoria del valencianismo.

Regreso a Valencia y arranque de las celebraciones

La expedición del campeón aterrizará en el aeropuerto de Manises, donde comenzará el primer contacto con una afición que ha acompañado al equipo durante toda la temporada. Desde ese momento, Valencia se prepara para una jornada de celebraciones que recorrerá algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad. El ambiente festivo se extenderá rápidamente por la ciudad, con un programa de actos que combina tradición, institucionalidad y la gran fiesta final con los seguidores.

Álvaro García

Visita a la Basílica y fiesta del Valencia Basket en el Roig Arena

Uno de los momentos más simbólicos de la jornada será la tradicional visita a la Basílica de la Virgen de los Desamparados (18:00), un acto habitual en las grandes gestas deportivas de la ciudad.

No obstante, el punto culminante de las celebraciones llegará con la gran fiesta oficial en el Roig Arena, que abrirá sus puertas a la afición para vivir una noche histórica junto al equipo campeón. La cita está programada para el jueves a las 20:00 horas, con apertura de puertas a las 19:00 horas. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo, y el acceso se realizará por las puertas C (gradas) y D (pista).

Así se vivió el histórico título del Valencia Basket en el Roig Arena: una noche inolvidable ante el FC Barcelona / F. Calabuig

Durante el acto, los protagonistas del título de la Liga Endesa subirán al escenario para compartir su experiencia con la afición, acompañados de música, vídeos inéditos de la celebración en Barcelona y diversas sorpresas preparadas por el club.

Valencia Basket, una temporada para la historia

El triunfo consolida al Valencia Basket como uno de los referentes del baloncesto nacional y europeo. El equipo ha sabido competir al máximo nivel en todas las competiciones, firmando una de las campañas más completas de su historia reciente. Jugadores como Jean Montero, Sergio De Larrea o Brancou Badio han sido piezas clave en un bloque que ha demostrado carácter, talento y regularidad en los momentos decisivos de la temporada.

Jean Montero, MVP de la final / ACB

El club ha diseñado una celebración pensada para su afición, auténtico motor del proyecto deportivo. El Roig Arena se convertirá en el epicentro de la fiesta del baloncesto en Valencia, con miles de seguidores preparados para compartir la emoción de un título que ya forma parte de la historia del Valencia Basket.

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Con esta segunda Liga Endesa, el conjunto taronja reafirma su crecimiento sostenido y su ambición por seguir compitiendo al más alto nivel en España y Europa.