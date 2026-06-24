Fiesta en la ciudad tras la victoria de Valencia Basket

Valencia Basket se proclama campeón de la Liga Endesa ganando el cuarto partido de las finales en el Palau. Los de Pedro Martínez asaltan el estadio del Barça y conquistan el título, el segundo de su historia. El destino se la tenía reservada al que club que más la merecía. Al equipo que no ha sabido el significado de la palabra rendirse en toda la temporada. Muchas entidades importantes de la Comunidad Valenciana ya se han pronunciado en redes felicitando al equipo.

VALENCIA CF

El Valencia Club de Fútbol se pronuncia en redes citando en el tweet de "CAMPIONS" que publicaba el equipo baloncestista: "¡Enhorabuena @ valenciabasket por proclamarse campeón de la Liga Endesa!"

LEVANTE UD

De la misma manera, el Levante cita el tweet de Valencia Basket y añade citando: "Enhorabuena! Felicidades a toda la familia taronja!".

VILLARREAL CF

El club del cual es propietario uno de los hermanos Roig citaba también el tweet y comentaba: "Enhorabona, campions!"

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

El ayuntamiento de Valencia se extendía más en la felicitación: "El @ valenciabasket masculí es proclama campió de la @ ACBCOM per segona vegada en la seua història. Este títol és el segon triomf de la temporada 2025-2026 i el nové del seu palmarés. Enhorabona als campions del #PlayOffLigaEndesa, al club i a tota la #FamiliaTaronja!!!!". Además de mostrar la alegría de la ciudad así, sorprendía con el anuncio de la iluminación de la fachada del propio ayuntamiento de color taronja: "Il•luminem la façana de taronja en homenatge als campions de l'@ACBCOM!"

MARÍA JOSÉ CATALÁ, alcaldesa de Valencia

La alcaldesa de la ciudad valenciana anunciaba también en redes el alumbrado de la fachada del ayuntamiento además de felicitar personalmente al equipo.

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