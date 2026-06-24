Fiesta en la ciudad tras la victoria de Valencia Basket
Valencia Basket se proclama campeón de la Liga Endesa tras ganarle el cuarto partido al Barça en el Palau (84-108)
Las grandes entidades de la Comunidad Valenciana felicitan al equipo
Valencia Basket se proclama campeón de la Liga Endesa ganando el cuarto partido de las finales en el Palau. Los de Pedro Martínez asaltan el estadio del Barça y conquistan el título, el segundo de su historia. El destino se la tenía reservada al que club que más la merecía. Al equipo que no ha sabido el significado de la palabra rendirse en toda la temporada. Muchas entidades importantes de la Comunidad Valenciana ya se han pronunciado en redes felicitando al equipo.
VALENCIA CF
El Valencia Club de Fútbol se pronuncia en redes citando en el tweet de "CAMPIONS" que publicaba el equipo baloncestista: "¡Enhorabuena @ valenciabasket por proclamarse campeón de la Liga Endesa!"
LEVANTE UD
De la misma manera, el Levante cita el tweet de Valencia Basket y añade citando: "Enhorabuena! Felicidades a toda la familia taronja!".
VILLARREAL CF
El club del cual es propietario uno de los hermanos Roig citaba también el tweet y comentaba: "Enhorabona, campions!"
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
El ayuntamiento de Valencia se extendía más en la felicitación: "El @ valenciabasket masculí es proclama campió de la @ ACBCOM per segona vegada en la seua història. Este títol és el segon triomf de la temporada 2025-2026 i el nové del seu palmarés. Enhorabona als campions del #PlayOffLigaEndesa, al club i a tota la #FamiliaTaronja!!!!". Además de mostrar la alegría de la ciudad así, sorprendía con el anuncio de la iluminación de la fachada del propio ayuntamiento de color taronja: "Il•luminem la façana de taronja en homenatge als campions de l'@ACBCOM!"
MARÍA JOSÉ CATALÁ, alcaldesa de Valencia
La alcaldesa de la ciudad valenciana anunciaba también en redes el alumbrado de la fachada del ayuntamiento además de felicitar personalmente al equipo.
Una Liga que convierte en leyenda a un grupo de jugadores y cuerpo técnico inmenso tanto en lo baloncestístico como en lo humano. Historia taronja. Historia del baloncesto. Valencia Basket es campeón de Liga.
- La plantilla del Valencia, con agujeros en todas las líneas, a diez días del comienzo de la pretemporada
- Operación salida del Valencia CF: André Almeida está en la agenda de un club de LaLiga
- Así son los cruces del Mundial en estos momentos
- La venta millonaria que puede hacer Mateu Alemany para intentar fichar a Kang In
- Cuándo juega España el próximo partido del Mundial: fecha y hora del partido frente a Uruguay
- Otra perla de la cantera del Valencia Basket paga su cláusula para irse a la NCAA
- La sobrada de Joel Parra antes del Barcelona - Valencia Basket: 'Tenemos las maletas hechas para ir a València
- Se conoce el plan y listado de amistosos de pretemporada del Valencia CF