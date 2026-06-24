OPINIÓN
Gracias, de corazón, a todo el Valencia Basket por un año inolvidable
La afición al completo se rinde a Juan Roig, Pedro Martínez y una plantilla que merecía pasar a la historia de la entidad
El Valencia Basket se proclamó campeón y cerró el círculo. No habría hecho falta ganar algo para demostrar que este equipo está hecho de otra pasta. Que esta plantilla está llena de ganadores, algo que dijo Montero tras el partido. Pero con un título en la mano todo sabe mucho mejor. La afición lo merece, pero seguramente quien más lo merece es el Valencia Basket y quienes lo conforman. Desde Juan Roig hasta el jugador con menos minutos pasando por Pedro Martínez y todo su cuerpo técnico. Incluido también el departamento de comunicación y todos los que conforman un club que es una familia y que trata bien a todos aquellos que se acercan un poquito a una entidad que aquel que la conoce se queda a disfrutar y a remar. Eso último no es algo anecdótico y no pasa en todos lados, por eso reconocerlo es una obligación.
En la victoria, como en el Palau, y en la derrota, como en esa Final Four contra el Real Madrid, el aficionado del Valencia Basket se ha mostrado orgulloso de su equipo. De sus jugadores. Esos que con un 0-2 en contra ante Panathinaikos y teniendo que jugar dos en el OAKA creyeron más que nunca. Los mismos que tras el 0-1 contra el Barcelona mostraron orgullo en un segundo partido en el que no hubo medias tintas. Lo mismo sucedio en el tercero más allá de un parcial favorable al Barcelona que igualó la contienda. Y en el cuarto el resultado demuestra la superioridad de una plantilla que tenía hambre y que seguro que no frena en este título liguero.
De nuevo por encima de los 100 puntos. De nuevo con el carácter ganador y sin frenar. Ese ADN que ha llevado a la gloria al Valencia Basket tiene un nombre. Pedro. El técnico ganó el primer título liguero y ha ganado el segundo. Por el camino la afición siempre recordaba su nombre e imaginaba como sería un nuevo proyecto en sus manos. Seguramente no imaginaban esto. Final Four y segundo título liguero en un equipo que ha hecho historia con buenísimos jugadores, pero que siendo honestos han crecido gracias a Pedro. Él ha dibujado esta versión de Montero, este Brancou Badio, Kameron Taylor, Pradilla, Key... muchos nombres que gracias a él son mejores jugadores. También De Larrea, a quien ha apretado para sacar un carácter ganador y le ha enseñado que en la élite no se regala nada. Y 'olé' por Larry por su esfuerzo y por su capacidad por el bien colectivo.
En definitiva, gracias a Pedro Martínez por hacernos soñar despiertos y a Juan Roig por no solo imaginar un Valencia Basket gigante, sino también por materializarlo. Gracias a ambos por hacer felices a tantas personas. Muchas más de las que caben en un Roig Arena enorme y que en su primer año de vida ya ha conseguido la Liga. O mejor dicho, dos ligas, porque el femenino también la levantó en otra final histórica. Imposible haber dibujado un mejor año. Gracias, de corazón.
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