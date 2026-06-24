Miles de aficionados han acudido al Roig Arena para vivir el cuarto partido de la final entre el Barcelona y el Valencia Basket. El anillo inferior no ha sido suficiente para la afición taronja y también se ha abierto el anillo superior para que todos los asistentes pudieran disfrutar del encuentro.

Alrededor de las pantallas se ha vivido un ambiente propio de un partido de esta categoría. Los aficionados, conscientes de la importancia del choque, no han faltado a su cita, mostrando fidelidad, emoción y ganas de vibrar.

Así se vivió el histórico título del Valencia Basket en el Roig Arena: una noche inolvidable ante el FC Barcelona / F. Calabuig

El entrenador Pedro Martínez, uno de los grandes reclamos en la previa, ha sido constantemente ovacionado cada vez que las cámaras lo enfocaban. El pabellón ha rugido con el himno cantado al unísono y con el ya instaurado cántico: “¿Y si ganamos qué?”, uno de los más repetidos antes del inicio del partido.

El encuentro comenzó y los más de 6.500 aficionados presentes no defraudaron. Desde el primer segundo, la afición taronja alentó, sufrió, protestó y celebró como si el partido se estuviera disputando en el propio Roig Arena en lugar del Palau Sant Jordi. Un primer cuarto lleno de tensión terminó con una ventaja de tres puntos para el Valencia Basket, dejando a la grada con ganas de más.

Búscate en la galería de Super: Así se vivió el Barça–Valencia Basket en el Roig Arena / F. Calabuig

En el segundo cuarto, el pabellón estalló de júbilo con un triple de Cárdenas. El Valencia Basket empezó a dominar y poco a poco se distanció en el marcador. El partido llegó al descanso con una ventaja de doce puntos para el conjunto taronja. El título de Liga estaba a solo dos cuartos, y pese a la ventaja, en el ambiente se respiraban tensión y nerviosismo. Nadie quería celebrar antes de tiempo.

La segunda parte arrancó en el Palau con un gran inicio del conjunto taronja, aunque el FC Barcelona no bajó los brazos y fue recortando distancias poco a poco. El Roig Arena entró en ebullición al ritmo de los triples de Kam Taylor y Jean Montero. También se sumó a la fiesta del triple ‘Papi’ Badio, y el recinto se convirtió en un clamor.

¿Y SI GANAMOS QUÉ?

El Valencia Basket activó el modo rodillo sobre la pista y la afición ya no pudo contener las ganas de vibrar, saltar y celebrar. Se escucharon cánticos de MVP para Jean Montero, sonó Freed from Desire y el pabellón entonó con más fuerza que nunca el ya mítico “¿Y si ganamos qué?”. Aunque aún quedaba un cuarto por disputarse, en el Roig Arena ya se respiraba el aroma de los campeones.

El último cuarto confirmó el dominio taronja. El Valencia Basket mantuvo el ritmo, mientras el FC Barcelona veía cómo se le escapaban las opciones. En las gradas ya nadie permanecía sentado: todo el recinto se puso en pie al grito de “¡Campeones, campeones, oé oé oé!”.

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Finalmente, el Valencia Basket se proclamó campeón de Liga por segunda vez en su historia. La alegría se desbordó en el pabellón: abrazos, lágrimas y emoción en un día inolvidable para una afición que nunca dejó de creer.