Confirmado: el FC Barcelona quiere copiar el modelo del Valencia Basket
Jodri Trías, exjugador taronja y actual voz autorizada del organigrama culé, habló del proyecto de los del Roig Arena
La victoria del Valencia Basket en la final de la Liga Endesa contra el FC Barcelona no ha sido una sorpresa. Los de Pedro Martínez cuajaron un gran año, alcanzando también la Final Four de la Euroliga, mientras que los culés fueron de menos a más, llegando incluso a ganar el primer duelo de la serie en el Roig Arena. El juego vistoso de los taronja se tradujo en varias palizas a los de Xavi Pascual tanto en playoff como en el último duelo liguero.
Sin lugar a dudas, el Valencia Basket ha sido el equipo revelación de Europa, además de jugar el mejor baloncesto este año. Juego rápido, muchos puntos, acierto en el tiro, palizas y grandes remontadas con una plantilla tan joven como talentosa no ha pasado desapercibido para nadie. De ahí que jugadores como Montero o Key estén a un paso de marcharse en busca de un mejor contrato o De Larrea confirme su presencia en la NBA tras un gran draft que le asegura un buen equipo además de una millonada a cuatro años vista.
El caso es que el Barça ha quedado muy tocado este curso hasta el punto de que Xavi Pascual confirmó su marcha tiempo atrás. Con este contexto y a la espera de muchos cambios en la plantilla, Jordi Trías se ha quitado el sombrero respecto a los valencianos. Quien fuera jugador tanto del Barça como del Valencia Basket entre otros y actualmente forma parte del organigrama culé, ha puesto a los taronja como ejemplo del buen hacer de un proyecto que no termina aquí.
Tras la derrota, Jordi Trías, miembro de la estructura de la sección de baloncesto del Barça, asumió la superioridad del rival y avanzó algunas de las claves del proyecto que ya se está construyendo de cara a la próxima temporada en declaraciones a 'Esport 3'.
"Sensaciones malas. Nos ha costado competir. Hay que felicitar a Valencia que han sido mejores, más físicos y nos ha costado igualar su ritmo", admitió quien fuera pívot internacional.
"Queremos reflejarnos en el Valencia Basket"
Pero, además, Trías dibujó el modelo de equipo que pretende construir el club, tomando precisamente como referencia al flamante campeón. "Queremos hacer un juego muy rápido y físico, reflejarnos en el Valencia Basket, es lo que nos gusta", señaló antes de recordar que acertar con el nuevo técnico "es una prioridad".
La edad, clave
"Al final de temporada hemos llegado mejor pero tenemos en cuenta la edad y el año que viene el equipo será más joven", confesó. El caso es que los quintetos iniciales de los últimos partidos valen como ejemplo. Cualquier jugador del Barça era mayor que el más veterano de los valencianos. Cierto es que jugadores como López-Arostegui o Thompson no han participado, sea por lesión o por descarte. El veterano Costello tiene 32, por lo que sería de los más jóvenes de la plantilla culé.
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