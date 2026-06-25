Braxton Key, cerca de un acuerdo para fichar por el Fenerbahce

Hace ya muchas semanas que es evidente que la histórica temporada de Valencia Basket iba a tener consecuencias en clave mercado. Son muchos los jugadores que se han destapado este año, rindiendo a un nivel mayúsculo y logrando grandes éxitos, tanto a nivel individual como colectivo, y los grandes transatlánticos de Europa no quieren perder la oportunidad de pescar.

Jean Montero es el nombre que ha acaparado más portadas, lógico teniendo en cuenta que ya es uno de los mejores jugadores de Europa con solo 22 años, pero hay otros jugadores que tampoco pasan desapercibidos y uno de ellos es Braxton Key. Son varios los clubes con los que se ha involucrado al americano en las últimas semanas, incluyendo el FC Barcelona, Olympiacos o Panathinaikos. Pero, finalmente, parece que es Fenerbahce quien ha ganado la carrera por hacerse con los servicios de Braxton.

Braxton Key se hace fotos con unos seguidores / Fernando Bustamante

Según informa en BasketNews el periodista Donatas Urbonas, una de las fuentes de mercado más fiables, el conjunto turco está muy cerca de alcanzar un acuerdo con el jugador estadounidense de cara a la próxima temporada con una oferta de dos años de contrato que superaría el millón de euros por temporada.

Un jugador de impacto

Tenga mejores o peores estadísticas, si algo ha demostrado Braxton Key es que es un jugador de impacto inmediato. Llegó a Valencia tras ser nombrado jugador defensivo del año en la G League y pronto trasladó esa eficiencia defensiva a Europa. En ataque ha sido un jugador todoterreno, que ha promediado más de 6 puntos y 3,5 rebotes por partido, aunque su gran irrupción llegó con la histórica eliminatoria ante Panathinaikos, en la que se destapó con más de 10 puntos y más de 4 rebotes por partido. En los momentos importantes ha sido una pieza fundamental en el equipo de Pedro Martínez.

Su impacto ha sido tal que ha despertado el interés de muchos de los mejores equipos de Europa, siendo el Fenerbahce, actual semifinalista de Final Four, el que va a ganar esta contienda. El de Braxton es otro caso del gran ojo de la dirección deportiva de VBC, que apostó por él cuando su cartel era muy inferior.

¿Despedida en el Roig Arena?

Así, en caso de confirmarse el fichaje de Braxton al Fenerbahce, la celebación del título de Liga de este jueves en el Roig Arena sería también una despedida para él. La afición taronja se despediría de un jugador al que ha podido disfrutar poco tiempo pero con el que siempre ha tenido una buena conexión.

Gran partido de Braxton Key / Eduardo Ripoll

Mucho trabajo de postemporada

Aunque el broche a la temporada se puso ayer en el Palau con el histórico título de Liga, ahora empieza otro periodo de trabajo igual o más duro, el de oficinas. Valencia Basket ya sabe que toda Europa quiere a sus jugadores y manejará la situación de la mejor forma posible. Este miércoles, sobre el parquet del Palau, Juan Roig dijo que "nos los quieren fichar a todos porque son muy buenos, pero haremos más jugadores".

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Por el momento, Montero y Key son los nombres más fuertes en el apartado de salidas, mientras que Badio es otro jugador con muchos pretendientes, al igual que Taylor, aunque con el '1' se llegó un acuerdo para su renovación.