Conoce la intrahistoria de Juan Roig y el aficionado de la peluca
Uno de los grandes momentos que dejó la celebración del Valencia Basket, fue la de Juan Roig cortando la peluca a un aficionado en pleno Palau Sant Jordi. Pero ¿cuál es la intrahistoria de este suceso?
Juan Roig y Enrique Salas (el aficionado del peluquín) lo han contado durante la celebración del Valencia Basket en el Roig Arena. ”Lo que me pasó en el 98, hice una promesa, que si ganábamos la Copa del Rey me quitaría la peluca, un sobrino me decía que me la tenía que quitar, me ducharon, me quité la peluca y ya está”, explicaba Juan Roig.
Enrique es un fiel aficionado que viaja en muchas ocasiones para ver al equipo jugar como visitante, en un desplazamiento habló con Juan Roig y le prometió que al igual que hizo Juan en el 98, si el Valencia lograba ganar La Liga, dejaría que el propietario del Valencia Basket le quitará la peluca. “Me traje el pack al Palau, porqué sabía que íbamos a ganar y le dije (a Juan Roig) procede”, cuenta Enrique, en una anécdota que ya queda para la historia del Valencia Basket.
Juan Roig se muestro ambicioso y añadió “a ver a quién le quitaremos la peluca cuando volvamos a ser campeones, a ver si nos apostamos con otro la peluca para el año que viene”. Una anécdota que se podría transformar en liturgía de cara a los próximos títulos.
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