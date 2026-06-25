Las fotos más divertidas de los campeones: Así posan con el título los jugadores de Valencia Basket
Los taronja ya se han realizado la tradición sesión de fotos con el título antes de la gran fiesta en el Roig Arena
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La plantilla de Valencia Basket ya se prepara para la gran celebración que le espera en el Roig Arena con miles de aficionados taronja. El equipo conquistó este miércoles su segundo título de la Liga Endesa y ya sintió el fervor de sus aficionados al llegar de madrugada al Aeropuerto de Manises.
Este jueves los taronja antes del fin de fiesta cumplirán con las pertinentes visitas institucionales. Después del triunfo en el Palau Blaugrana, los jugadores se hicieron la tradicional sesión de fotos con el título, dejando algunas imágenes muy divertidas.
Esta es la galería de los campeones de Valencia Basket
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