Jaime Pradilla y Álvaro Cárdenas, convocados por la selección española

La temporada de Jaime Pradilla y Álvaro Cárdenas no ha terminado, ni siquiera después de los 91 encuentros que ha disputado Valencia Basket. Ambos jugadores han sido convocados por Chus Mateo para la ventana FIBA de clasificación para el Mundial que se disputará el 2 y el 5 de julio.

Los dos jugadores taronja lideran una lista en la que no está Sergio de Larrea, al que sí se le ha concedido un descanso ahora que debe tomar la decisión sobre si ir ya a la NBA o esperar un año, aunque todo parece indicar que sí se incorporará a la disciplina de los Dallas Mavericks este mismo año.

Así, además de Jaime Pradilla y Álvaro Cárdenas, la lista de España la conforman: Izan Almansa, Francis Alonso, Ferran Bassas, Darío Brizuela, Alberto Díaz, Hugo González, Willy Hernangómez, Pierre Oriola, Joel Parra, Oriol Paulí, Mario Saint-Supéry y Santi Yusta.

La selección de Chus Mateo jugará el 2 de julio ante Dinamarca y el 5 de julio ante Geogia, en dos partidos clasificatorios para el próximo Mundial de basket que se disputará en Catar en 2027.

Hugo González, la gran novedad

Hugo González, alero de los Boston Celtics, es la principal novedad en la convocatoria de España. El madrileño, formado en la cantera del Real Madrid, con el que dio su primeros pasos como profesional antes de dar el salto a la liga estadounidense, ya debutó con la selección española absoluta en febrero de 2025, en un partido de clasificación para el Eurobasket ante Letonia en Riga.

Desde su marcha a la NBA, no había regresado a ‘La Familia’, a la que ahora vuelve después de adquirir “experiencia” y afrontar un proceso de “madurez”, según afirmó Mateo en un acto celebrado en la sede central de Endesa en Madrid.

Entre las bajas más destacadas está la de Santi Aldama, de los Memphis Grizzlies, baja desde el mes de marzo, después de someterse a una artroscopia por molestias en su rodilla derecha. ‘La Familia’ se concentrará el lunes 29 de junio.