Japón tienta al asistente de Pedro Martínez
Adrián Kovacs tiene una propuesta de Chiba Jets para convertirse en su entrenador principal después de haber hecho una gran labor como entrenador asistente
Valencia Basket conquistó su segunda liga con un juego único en Europa, dinámico y cargado de personalidad bajo la batuta de Pedro Martínez, que ha construido un equipo de autor capaz de mirar a los ojos a cualquiera y de imponer su ley en la pista.
En su staff técnico hay grandes profesionales que le han ayudado en esta tarea como Juan Maroto, que estuvo con él en la primera etapa de Valencia Basket, Xavi Albert, que estuvo de interino antes de su llegada, y Adrian Kovacs, que llegó procedente de Paris Basketball.
Propuesta de Chiba Jets
Este último tiene una propuesta de la liga de Japón, tal y como ha avanzado Donatas Urbonas en BasketNews, para ser primer entrenador de Chiba Jets, uno de los grandes equipos del campeonato nipón.
El húngaro es un profesional muy reputado y que ayudó a Paris a desarrollar también un juego muy eléctrico, vertical y dinámico. Su sueño es ser primer entrenador de élite y podría dar ese salto después de la cosecha del éxito con Valencia Basket.
Quiere ser entrenador principal
Desde la NBA también le tienen en gran consideración como opción para entrar en el cuerpo técnico de alguna franquicia, pero en principio sus deseos pasan por dar el salto a entrenador principal cuando cierre su periplo en el Roig Arena.
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