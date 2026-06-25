Jean Montero versiona el 'Se queda' de Piqué y Neymar con Pedro Martínez

La foto de Gerard Piqué abrazando a Neymar por el cuello con el texto de "Se queda" unos días antes de que finalmente se marchase al Paris Saint Germain dio la vuelta al mundo y posteriormente se convirtió en un auténtico 'meme' que ha circulado desde entonces por internet y que ha sido versionado por clubes, empresas, deportistas...

El último en hacerlo ha sido Jean Montero, que con Inteligencia Artificial ha cambiado su cara por la de Neymar y la de Piqué por la de Pedro Martínez, pero en lugar de poner ese "Se queda", en el texto pone "Champs" y debajo "El Míster".

En redes sociales la publicación ha causado furor con muchos aficionados especulando que pudiera ser un guiño hacia su continuidad, aunque a juzgar por las declaraciones tanto suyas como de Juan Roig en la celebración del título parece claro que se marchará a Olympiakos.

Jean Montero of Valencia Basket celebrates with the MVP winners trophy with teammates after the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball Final Game 4 match played between FC Barcelona and Valencia Basket at Palau Blaugrana on June 24, 2026 in Barcelona, Spain. AFP7 24/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;ACB;BASKET;SPORT;ZBASKET;ZSPORT;FC Barcelona v Valencia Basket - Liga ACB Endesa - Final Game 4 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pedro Martínez, 'padre' de Montero

En la publicación, realmente Montero reivindica el papel que Martínez ha tenido en su carrera, como lo ha ayudado a exprimir una versión superlativa de juego a los 22 años y que le ha convertido probablemente en el mejor base de Europa esta temporada.