Jean Montero versiona el 'Se queda' de Piqué y Neymar con Pedro Martínez
El base dominicano publicó la foto viral del central pero poniendo su cara y la del 'coach' de Valencia Basket, que ha sido clave en su desarrollo
La foto de Gerard Piqué abrazando a Neymar por el cuello con el texto de "Se queda" unos días antes de que finalmente se marchase al Paris Saint Germain dio la vuelta al mundo y posteriormente se convirtió en un auténtico 'meme' que ha circulado desde entonces por internet y que ha sido versionado por clubes, empresas, deportistas...
El último en hacerlo ha sido Jean Montero, que con Inteligencia Artificial ha cambiado su cara por la de Neymar y la de Piqué por la de Pedro Martínez, pero en lugar de poner ese "Se queda", en el texto pone "Champs" y debajo "El Míster".
En redes sociales la publicación ha causado furor con muchos aficionados especulando que pudiera ser un guiño hacia su continuidad, aunque a juzgar por las declaraciones tanto suyas como de Juan Roig en la celebración del título parece claro que se marchará a Olympiakos.
Pedro Martínez, 'padre' de Montero
En la publicación, realmente Montero reivindica el papel que Martínez ha tenido en su carrera, como lo ha ayudado a exprimir una versión superlativa de juego a los 22 años y que le ha convertido probablemente en el mejor base de Europa esta temporada.
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