Josep Puerto sobre el título de Liga: "Es difícil explicarlo con palabras
El taronja, como capitán, ha sido uno de los encargados de hacer la ofrenda a la Virgen de los Desamparados
El capitán del Valencia Basket, Josep Puerto ha sido uno de los jugadores que ha realizado la ofrenda a la Mare de Déu dels Desamparats en la visita institucional a la Basílica. Puerto ha hablado para los medios de comunicación a la salida antes de poner rumbo al fin de fiesta en el Roig Arena. El taronja ha destacado cuál ha sido el mejor momento de estos días, del cual no tiene ninguna duda: “Levantar la Copa delante de la afición”
En ese sentido, con una sonrisa de sinceridad, Puerto explicaba que todavía no han asimilado lo que han logrado con ese título de Liga: “Todavía no. Hasta que no pases un poco de tiempo, es difícil ser consciente de todo lo que significa y de todo lo que hemos hecho”
Puerto también ha vivido el lado amargo del deporte en la fase final de la temporada, donde ha tenido que lidiar con las lesiones: “Ha sido muy duro, independientemente del resultado, al final nosotros somos competidores, entonces obviamente estos partidos son los más bonitos, donde hay más exigencia, más tensión… básicamente jugamos para estos partidos. Como competidor, muy duro por no poder competir y por no poder ayudar al equipo”
Por último, valenciano y capitán, Puerto desvela sus sensaciones sobre este campeonato: “Son muchas emociones. Explicarlo con palabras es bastante complicado, es una mezcla de emoción, orgullo, euforia”.
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