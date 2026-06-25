Montero: "Aunque los caminos se tengan que separar, mi corazon siempre va a estar en Valencia"
El MVP de la final de la Liga Endesa ha sido uno de los más aclamados por los aficionados en el Roig Arena
El Valencia Basket está celebrando el título de Liga Endesa por todo lo alto. Después de la visita institucional a la Basílica de la Virgen de los Desamparados, el Roig Arena aguardaba a sus ídolos. Evidentemente, uno de los más esperados, Jean Montero, fue recibido al grito de 'MVP, MVP'. El dominicano tuvo un baño de masas durante la salida de los jugadores. Antes incluso de hablar, volvió a escuchar a los miles de aficionados cantarle 'Montero, quédate, Montero, quédate...'.
"Me han agarrado un poco desprevenido, pero mil gracias a todos por estos grandes momentos que hemos vivido, he dado lo que he tenido por el club, por todos ustedes, por el amor al deporte, al baloncesto, gracias al cuerpo técnico, a la gerencia, a ustedes siempre los tendré en cuenta, a mis compañeros también quiero darle las gracias, València siempre va a vivir en mi corazón y aunque los caminos se tengan que separar, en mi corazón siempre va a estar València, muchas gracias por todo", aseguró micrófono en mano Montero.
Los jugadores disfrutan del título de Liga con su afición, en un Roig Arena hasta la bandera. La fiesta, que se inició a eso de las 20:00 horas, está dejando instantes muy emotivos y llenos de aleg´ria.
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