Valencia Basket ya celebra el título: recibimiento multitudinario en Manises entre cánticos de campeones

La fiesta del Valencia Basket ya ha comenzado. Después de proclamarse campeón y completar una temporada para el recuerdo, la expedición taronja aterrizó en el aeropuerto de Manises, donde cerca de 200 aficionados aguardaban desde hacía varias horas para recibir a sus héroes. La espera mereció la pena. La emoción, los cánticos y la cercanía de los jugadores convirtieron la llegada en el primer gran acto de celebración de un título que ya forma parte de la historia del club.

Celebración histórica de la segunda Liga Endesa ganada este miércoles en el Palau. / M. A. Polo / Valencia Basket

Un recibimiento cargado de emoción y cánticos

La plantilla accedió al terminal principal entre un pasillo formado por decenas de seguidores que no dejaron de corear el nombre del equipo y de sus jugadores. El ambiente fue espectacular desde el primer instante, con un repertorio de cánticos que reflejaban la euforia por el éxito conseguido. "¡Campeones, campeones!", "¡Que bote La Fonteta!" o el ya popular "¡Montero quédate!" retumbaron en el aeropuerto, acompañados también por los gritos dedicados a Sako, uno de los nombres más aclamados por la afición.

Los jugadores respondieron con sonrisas, saludos y gestos de complicidad hacia unos aficionados que llevaban horas esperando su llegada. La conexión entre plantilla y grada volvió a quedar patente en un recibimiento que fue mucho más que una simple bienvenida: fue el primer capítulo de una celebración que promete prolongarse durante las próximas horas.

Josep Puerto, baño de masas y ovación a Pedro Martínez

Uno de los momentos más intensos se vivió con la aparición del capitán, Josep Puerto, que fue recibido al grito de “¡Capitán, capitán!” mientras levantaba el trofeo ante los aficionados. Tras abandonar el terminal, Puerto vivió un auténtico baño de masas en la parte exterior del aeropuerto, donde se concentraron numerosos seguidores, que continuaron la celebración con el equipo.

Baño de masas del capitán Josep Puerto / Jorge Valero

En ese mismo espacio, la afición dedicó también una de las ovaciones más calurosas al técnico, Pedro Martínez, señalado como uno de los grandes artífices del éxito del conjunto taronja. El reconocimiento fue unánime hacia el entrenador en una noche marcada por la comunión total entre equipo y grada.

Durante este tramo final en el exterior, Josep Puerto se mostró especialmente cercano, deteniéndose para hacerse fotos y firmar autógrafos a todos los presentes, en una estampa que reforzó aún más su conexión con la afición.

Una plantilla volcada con su afición antes de la gran celebración

La expedición taronja quiso devolver el cariño recibido desde el primer momento. Prácticamente todos los jugadores se detuvieron para saludar a los aficionados que habían esperado durante horas en el aeropuerto, compartiendo con ellos los primeros instantes de la celebración. Entre todos destacó especialmente Reuvers, que recorrió el pasillo formado por los seguidores estrechando la mano de casi todos los presentes, tanto adultos como niños, en una imagen muy aplaudida por los asistentes.

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El recibimiento en Manises se prolongó hasta bien entrada la madrugada y, cerca de las 2:30, la expedición comenzaba a abandonar el aeropuerto tras una noche inolvidable. Sin embargo, la celebración no se detiene: mañana continuará en el Roig Arena con entrada libre, donde se espera una nueva gran fiesta para homenajear a un equipo que ha firmado una temporada histórica y que ya forma parte del recuerdo del valencianismo.