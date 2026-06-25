El Valencia Basket hace historia en el baloncesto español

El Valencia Basket sigue escribiendo páginas en la historia del baloncesto español. La campaña 2026/2027 pasará a la historia por tener a un mismo club como ganador en la misma temporada de la Liga ACB y la Liga Femenina: el Valencia Basket. Un doblete al que el club taronja ha añadido, la Supercopa masculina y la Copa de la Reina femenina, lo que la ha permitido teñir de 'taronja' cuatro de los seis títulos de las competiciones españolas de la máxima categoría en este ejercicio.

Equipo masculino

El equipo masculino del Valencia Basket conquistó este miércoles 24 de junio de 2026 su segunda Liga Endesa tras haber ganado ya la de 2017 también con Pedro Martínez en el banquillo. En aquella campaña su equipo femenino todavía no estaba en la máxima categoría del baloncesto español, a la que llegó un año más tarde.

El Valencia Basket conquistó este miércoles la Liga Endesa al ganar al Barça en el cuarto choque de la final por 84-108, un marcador que refleja la personalidad del equipo de Pedro Martínez en una campaña en la que ha sido, sobre todo, un enorme anotador y ha conseguido alcanzar los 100 puntos en 29 de sus 91 partidos, es decir en un 32 % de los choques. Desde su regreso al banquillo 'taronja' en el verano de 2025, el técnico impulsó un sistema de juego con posesiones cortas y muchos tiros de tres puntos, dos factores que le han permitido elevar su anotación.

El masculino venció por 1-3 al Barça en la eliminatoria por el título y aún habría tenido un último partido ante su público para llevarse el trofeo si no hubiera ganado este miércoles en el Palau.

El Valencia Basket arrancó la campaña con la Supercopa, un torneo que se convirtió en su primer título, que afrontó con bajas muy significativas como las de Jean Montero y Papi Badio, dos de sus mejores anotadores, y en el que ya dio muestras de su capacidad de anotación, al sumar 94 puntos en la semifinal ante el Unicaja y 98 en la final ante el Real Madrid. "No sólo jugamos para ganar sino también para que le guste a la gente. El objetivo es ir a un pabellón grande y no aburrir a los ovejas", afirmó Pedro Martínez en una de sus primeras ruedas de prensa tras su regreso en el verano de 2025 al Valencia, club al que ya dirigió entre 2015 y 2017 y al que condujo a su primera liga

Equipo femenino

El equipo que ha dirigido en esta última década Rubén Burgos ganó su primera Liga en 2023 y ha enlazado cuatro consecutivas, pero hasta ahora no había coincidido con el título del masculino. Estuvo cerca la pasada campaña, cuando porque el conjunto de Pedro Martínez llegó a la final de la ACB pero sucumbió ante el Barça.

En este curso, el conjunto femenino se proclamó campeón el pasado 17 de mayo, al derrotar por 68-67 en el Roig Arena al Casademont Zaragoza en el segundo choque de la final, lo que le evitó tener que disputar un tercero en el Príncipe Felipe.

Valencia Basket, campeonas / L. Trives

Nacido en 1986, el Valencia fue durante casi treinta años un club masculino pero en 2014 absorbió las categorías inferiores del Ros Casares, que había desaparecido como proyecto de élite dos años antes. El club 'taronja' inicialmente renunció a tener un proyecto femenino profesional pero cambió de idea dos años después y desde entonces ha hecho bandera de ser un club global y de dar un mismo trato sus equipos, independientemente de si son masculinos o femenin

Precedente similar

El único precedente similar aunque no se trataba del mismo club, se dio en la campaña 2002-03, en la que el Barcelona conquistó la Liga ACB, tras ganar la final precisamente al Valencia Basket, y la Liga Femenina la ganó el Universitari de Barcelona-FC Barcelona. Se trataba de la sección de baloncesto de la universidad catalana que tenía un acuerdo de colaboración con el club pero no eran la misma entidad.