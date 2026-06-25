Botellas, puro, fiesta... así fue la celebración en el vestuario del Valencia Basket

El Valencia Basket terminó de conquistar el Palau Blaugrana en una nueva exhibición de baloncesto. Tanto es así que hasta el exjugador taronja y actual miembro del organigrama culé, Jordi Trías, ha confesado que tratarán de replicar el modelo de los del Roig Arena. Cosas que conlleva el éxito, más allá de alzarse con el título de la Liga Endesa mostrando una gran superioridad ante los de Xavi Pascual.

Una vez terminado el encuentro, paliza incluida al rival, los jugadores lo celebraron en la pista, tanto entre ellos como con algunos de los desplazados. Fotos, gritos, abrazos, era una fiesta. Y no es para menos al tratarse del segundo trofeo liguero, algo que sólo Josep Puerto es capaz de decir al participar también en la anterior liga conseguida. Pero luego siempre nos queda esa celebración más íntima, la que se produce en los vestuarios. Ahí es donde algunos jugadores se quitan la careta definitivamente. Se vio a Pedro Martínez regado por sus jugadores, pero también cánticos, música, bailes, gafas de sol y hasta un puro. Sí, el que portaba un tipo tan peculiar como Isaac Nogués.

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Isaac Nogués, con un puro en el vestuario taronja / VBC

Nogués termina contrato...

El internacional español ha sido un jugador de rotación que llegó para un mes y terminó quedándose todo el curso al convencer a Pedro Martínez de su valía para el grupo. Un perfil defensivo y de una garra notable que sumó desde el primer minuto asumiendo su rol. ¿Seguirá como jugador del Valencia Basket el próximo curso?