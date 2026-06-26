Awa Fam lidera el triunfo de Seattle Storm ante una Raquel Carrera que sigue creciendo

El encuentro de la WNBA terminó con victoria de Seattle Storm por 99-88 ante New York Liberty en un duelo de ritmo alto, con alternancias y un tramo final en el que el conjunto local terminó imponiendo su mayor acierto ofensivo y su capacidad para ejecutar en los momentos decisivos. Más allá del marcador, el partido dejó una lectura muy clara en clave española: la progresión ascendente de Awa Fam, cada vez más asentada en la rotación de Seattle, y la aportación de Raquel Carrera, que volvió a dejar su sello de trabajo y consistencia en la pintura pese al contexto exigente del encuentro.

Awa Fam crece en la WNBA con una actuación clave en la pintura

La pívot de Santa Pola volvió a ser titular en el quinteto inicial, confirmando la confianza del cuerpo técnico de Seattle en su progresión dentro de la competición. Desde los primeros minutos, mostró presencia física, energía en el rebote y capacidad para finalizar cerca del aro, sosteniendo el ritmo del equipo en fases importantes del encuentro.

Fam cerró el partido con 15 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias, consolidándose como una de las piezas más fiables del conjunto de Seattle en este tramo de la temporada. Su impacto fue especialmente relevante en la pintura, donde ayudó a imponer el juego interior frente a una defensa exigente. La exjugadora del Valencia Basket sigue creciendo en la WNBA con una adaptación muy positiva al ritmo físico y táctico de la liga, ganando protagonismo semana a semana.

Raquel Carrera suma minutos en New York Liberty en un partido exigente

La interior gallega disputó 16 minutos en pista en los que sumó 7 puntos y 5 rebotes, mostrando una aportación sólida dentro de la rotación de New York Liberty. Su trabajo se centró en la lucha por el rebote y en aportar energía en momentos donde el equipo necesitaba frenar el ritmo ofensivo de Seattle.

Carrera volvió a dejar sensaciones positivas en su proceso de adaptación a la WNBA, acumulando experiencia en una competición donde la exigencia física y la velocidad de juego son máximas. Su participación continúa siendo importante dentro de la rotación interior del equipo.

Redacción SD

Seattle controla el tramo final y asegura la victoria

El conjunto de Seattle Storm supo gestionar con madurez los tramos finales del partido, manteniendo la eficacia ofensiva incluso en los momentos de mayor presión y respondiendo con solidez a cada intento de reacción de New York Liberty. En un duelo que llegó vivo a su fase decisiva, el equipo local mostró mayor claridad en la toma de decisiones, seleccionando mejor los tiros y controlando las posesiones clave que acabaron marcando la diferencia en el marcador.

El control del ritmo en el último cuarto fue determinante para cerrar el encuentro con ventaja, evitando que el rival pudiera encadenar parciales que apretaran el resultado. Seattle supo alternar juego interior y exterior con criterio, ralentizando cuando fue necesario y acelerando en las transiciones cuando detectó ventajas, lo que le permitió sostener la distancia en el tramo decisivo.

El resultado refuerza las buenas sensaciones del equipo en este tramo de la temporada, en el que está encontrando una identidad cada vez más sólida y competitiva. Dentro de ese crecimiento, Awa Fam se consolida como una de las grandes noticias del proyecto, aportando presencia, energía y consistencia en la pintura en un contexto de máxima exigencia.

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Awa Fam, en uno de sus recientes partidos en la WNBA. / Seattle Storm

El triunfo adquiere además un valor añadido al producirse ante una de las aspirantes al título, lo que refuerza la confianza del grupo y confirma que Seattle es capaz de competir con solvencia ante rivales de primer nivel cuando mantiene su nivel de concentración durante los 40 minutos.