Confirmado: Cambio de equipos y novedades en la Euroliga 2026/27

La Euroliga 2026/27 ya está lista. Los propietarios de la máxima competición de baloncesto a nivel europeo han confirmado la lista de equipos que participarán el próximo curso. Finalmente los problemas económicos del AS Monaco dejan al equipo monegasco fuera de la Euroliga. El 'agraciado' con esta salida de la competición es el Besiktas, el equipo turco era el mejor considerado para entrar después de alcanzar la final de la Eurocup esta temporada, así como la final de la Superliga turca, donde cayó con Fenerbahçe.

SUPER ya informó hace varios días que los propietarios de la Euroliga estudiaban qué hacer para reemplazar al conjunto del Principado. Las dos opciones que se manejaban erandarle la plaza a un tercer equipo turco o por el contrario dejar la competición en 19 equipos con el perjuicio que podía provocar en el calendario.

Finalmente Besiktas y Paris Basketball, que ya estaba este curso, son los dos equipos que reciben las famosas 'wild cards' (invitaciones) para el próximo curso.

Montero mira canasta en el Paris Basketball - Valencia Basket de la Euroliga / VALENCIA BASKET

Esta es la lista de equipos participantes en la Euroliga 2026/27

Anadolu Efes Istanbul

ASVEL LDLC Villeurbanne

Baskonia

Besiktas

Crvena Zvezda (Estrella Roja

Dubai Basketball

EA7 Emporio Armani Milan

FC Barcelona

FC Bayern Munich

Fenerbahce

Hapoel Tel Aviv

Maccabi Tel Aviv

Olympiacos Piraeus

Panathinaikos Athens

Paris Basketball

Partizan

Real Madrid

Valencia Basket

Virtus Segafredo Bologna

Zalgiris Kaunas

Dos novedades en la Euroliga para el futuro

Por otro lado, entre los temas que ha tratado el consejo de administración de la Euroliga está la expansión de la competición, además de la creación de la Supercopa de Europa. En primer lugar se espera que el cupo de participantes se amplíe a 24 para la 2027/28. No obstante todavía está en estudio cómo cuadrar los calendarios para que todos los equipos se midan entre sí.

Respecto al nuevo torneo se sabe que este se celebrará el 18 y 19 de septiembre de 2026, pero todavía se desconocen más detalles que se publicaran en los próximos días. Asimismo el proceso para adquirir nuevas licencias empezará el 1 de julio de 2026.

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