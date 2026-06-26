Confirmado: Cambio de equipos y novedades en la Euroliga 2026/27
Los propietarios de la competición han confirmado la salida del del AS Monaco por su delicada situación económica y Besiktas se lleva la plaza del club monegasco
La Euroliga 2026/27 ya está lista. Los propietarios de la máxima competición de baloncesto a nivel europeo han confirmado la lista de equipos que participarán el próximo curso. Finalmente los problemas económicos del AS Monaco dejan al equipo monegasco fuera de la Euroliga. El 'agraciado' con esta salida de la competición es el Besiktas, el equipo turco era el mejor considerado para entrar después de alcanzar la final de la Eurocup esta temporada, así como la final de la Superliga turca, donde cayó con Fenerbahçe.
SUPER ya informó hace varios días que los propietarios de la Euroliga estudiaban qué hacer para reemplazar al conjunto del Principado. Las dos opciones que se manejaban erandarle la plaza a un tercer equipo turco o por el contrario dejar la competición en 19 equipos con el perjuicio que podía provocar en el calendario.
Finalmente Besiktas y Paris Basketball, que ya estaba este curso, son los dos equipos que reciben las famosas 'wild cards' (invitaciones) para el próximo curso.
Esta es la lista de equipos participantes en la Euroliga 2026/27
- Anadolu Efes Istanbul
- ASVEL LDLC Villeurbanne
- Baskonia
- Besiktas
- Crvena Zvezda (Estrella Roja
- Dubai Basketball
- EA7 Emporio Armani Milan
- FC Barcelona
- FC Bayern Munich
- Fenerbahce
- Hapoel Tel Aviv
- Maccabi Tel Aviv
- Olympiacos Piraeus
- Panathinaikos Athens
- Paris Basketball
- Partizan
- Real Madrid
- Valencia Basket
- Virtus Segafredo Bologna
- Zalgiris Kaunas
Dos novedades en la Euroliga para el futuro
Por otro lado, entre los temas que ha tratado el consejo de administración de la Euroliga está la expansión de la competición, además de la creación de la Supercopa de Europa. En primer lugar se espera que el cupo de participantes se amplíe a 24 para la 2027/28. No obstante todavía está en estudio cómo cuadrar los calendarios para que todos los equipos se midan entre sí.
Respecto al nuevo torneo se sabe que este se celebrará el 18 y 19 de septiembre de 2026, pero todavía se desconocen más detalles que se publicaran en los próximos días. Asimismo el proceso para adquirir nuevas licencias empezará el 1 de julio de 2026.
Ahora la próxima reunión de la Asamblea será clave para saber confirmar próxima edición de la Euroliga, esta se celebrará el próximo 7 de julio.
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