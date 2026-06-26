Isaac Nogués se despide de Valencia Basket: "Feliz de terminar mi etapa en una temporada histórica"

Isaac Nogués no continuará en Valencia Basket la próxima temporada. Así lo ha confirmado el propio jugador a través de un comunicado en redes sociales mediante el cual anuncia el final de su etapa en el Roig Arena. El exterior catalán llegó a la plantilla taronja a finales del pasado mes de agosto y ha sido una pieza defensiva importante en el equipo de Pedro Martínez. Tenía una opción para continuar otra temporada pero finalmente decide buscar otros retos.

Comunicado íntegro de despedida de Isaac Nogués

Feliz de terminar mi etapa en Valencia formando parte de una plantilla y de una temporada histórica para el club, feliz por mis compañeros y feliz por la afición.

Gracias a la gente de Valencia por el cariño, difícil de explicar con palabras lo agradecido que estoy en una temporada complicada a nivel personal.

Gracias al club y todo lo que forma parte de él por la confianza y la ayuda diaria.

Y gracias a mis compañeros por hacerlo tan fácil, ser grandes personas y regalarme estas experiencias.

Dios es grande.

Una salida de tantas

La de Nogués no es la única salida en darse durante estos días. El mercado de fichajes será, y de hecho ya lo está siendo, uno de los más ajetreados en los despachos del Roig Arena, esencialmente porque el año de Valencia BC, como ya se intuía, no ha pasado desapercibido y los grandes transatlánticos de Europa han desembarcado en el puerto de Valencia con la clara idea de llevarse a sus estrellas.

Hay alguna carpeta que ya está cerrada, como la de Jean Montero, que ya se ha despedido de toda la afición taronja antes de poner rumbo al actual campeón de Europa, Olympiacos, que le firmó precisamente la semana que fue campeón de Euroliga. Pero hay muchas otras que se están cerrando estos días o que se cerrarán en las próximas semanas: Sergio De Larrea, Braxton Key, Brancou Badio, Jaime Pradilla... En fin, salidas habrán, y no pocas precisamente, por lo que la dirección deportiva afronta este verano el difícil reto de reconstruir una plantilla ganadora.

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Uno de los jugadores que estaba en duda era Nogués, pero ahora el propio jugador confirma que buscará otras aventuras lejos del Roig Arena.