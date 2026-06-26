Jean Montero: “Creo que ha sido mi último partido con Valencia Basket”

Jean Montero es uno de los nombres propios de la segunda Liga Endesa de Valencia Basket. El MVP de la final ACB ha cerrado un año de ensueño, liderando al equipo hasta su primera Final Four de la Euroliga y hacia su segundo título doméstico.

El base dominicano ha roto la puerta de los grandes de Europa para convertirse en uno de ellos. Un jugador diferencial, capaz de llevar un equipo a la gloria y con una responsabilidad y ética de trabajo enorme.

El futuro de Montero apunta lejos del Valencia Basket tal y como se rumorea desde hace semanas. Ahora es el propio jugador el que lo ha desvelado en una entrevista en ACB.com tras ganar el título.

“Creo que ha sido mi último partido con el Valencia Basket. Sumamente orgulloso de todo, he demostrado el amor por el club, mucha gente dudaba, el deporte del baloncesto se merece un respeto y cuando lo haces, este te recompensa”, afirma Montero.

Jean Montero, tras uno de sus triples en el tercer cuarto. / acb photo / Aitor Arrizabalaga

En ese sentido el exterior de Valencia Basket ha hecho balance de todo lo vivido este curso: “Le doy las gracias a Dios por esta gran temporada. En lo personal, no sé cómo describirla, me siento demasiado orgullosos, contento feliz. Ahora quiero disfrutar con mi gente, en Dominicana también, con mi madre mi padre, darle un abrazo…”

Por otro lado Montero destaca una figura clave sin la que es difícil entender los éxitos taronja, Pedro Martínez, con el que ha tenido una relación magnífica: “Pedro (Martínez) es un hombre serio, pero tiene un buen corazón. Yo tengo muy buena relación con él, siempre le escribo, cosa que veo, que podemos mejorar… He tenido mucha química, me dio las gracias por el nivel de compromiso que tuve”

Por último Montero se congratula del trabajo realizado y deja una reflexión vital. “Orgulloso del trabajo. Llegar hasta aquí no es fácil, con tu mente, tu cuerpo, peleas con ellos cuando estás cansado mentalmente, agotado físicamente,… la presión, las ganas que he tenido desde el principio, he respondido como se merece. Se necesita en la vida tropezar en los errores para tener éxito. Necesitas aprender, encontrarte en esos momentos de dificultad para saber cómo manejarlos en el futuro”, termina el MVP dominicano.

La despedida de Montero del Roig Arena

Evidentemente, uno de los más esperados en la fiesta del Roig Arena fue el MVP. Jean Montero, fue recibido al grito de 'MVP, MVP'. El dominicano tuvo un baño de masas durante la salida de los jugadores. Antes incluso de hablar, volvió a escuchar a los miles de aficionados cantarle 'Montero, quédate, Montero, quédate...'.

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F. Calabuig

"Me han agarrado un poco desprevenido, pero mil gracias a todos por estos grandes momentos que hemos vivido, he dado lo que he tenido por el club, por todos ustedes, por el amor al deporte, al baloncesto, gracias al cuerpo técnico, a la gerencia, a ustedes siempre los tendré en cuenta, a mis compañeros también quiero darle las gracias, València siempre va a vivir en mi corazón y aunque los caminos se tengan que separar, en mi corazón siempre va a estar València, muchas gracias por todo", aseguró micrófono en mano Montero, a modo de despedida.