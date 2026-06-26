Neal Sako: "Es el mejor fin de temporada que podemos esperar"
El jugador del Valencia Basket analiza la fiesta del título en el Roig Arena y repasa las claves de una temporada histórica
Valencia Basket celebró por todo lo alto el título de campeón con una multitudinaria fiesta en el Roig Arena. Entre la euforia de la afición y las promesas de Neal de tocar el piano ante los aficionados, el jugador atendió a los medios para valorar lo conseguido esta temporada.
"Pienso que es el mejor fin de temporada que podemos esperar", afirma Sako, que quiso agradecer el apoyo de la gente: "Espero que mucha gente en Valencia esté contenta con este resultado".
Un vestuario unido como clave del éxito
Preguntado por la fórmula del éxito de este equipo, Neal es claro: "Hemos entrenado mucho durante todo el año y tenemos jugadores que son serios en sus trabajos, cada uno, y tenemos mucha calidad también en el staff técnico, entonces es un buen mix". Para el jugador, es imposible ser campeón sin un vestuario tan unido como el de Valencia Basket
El clic llegó en enero
Sobre el momento en el que el equipo empezó a creer en el título, Nil sitúa la clave en la mitad de temporada: "En enero o febrero, cuando ganamos muchos partidos en la EuroLeague y en la ACB, pero especialmente en la EuroLeague, vimos que podíamos hacer cosas muy buenas". Sako sitúa el clic definitivo a partir de ese momento, poco antes de la Copa del Rey, cuando el equipo dio el salto de mentalidad.
Sin miedo tras perder el primer partido de la final ante el Barça
"Nadie en el equipo estaba preocupado demasiado, porque la manera como el Barça ha ganado contra nosotros era difícil de repetir tres partidos, con triples al final cerca de la bocina". El jugador señala que esa confianza venía de antes, recordando cómo el equipo ya había remontado situaciones similares previamente como en el OAKA.
El papel de Pedro Martínez
Por último, Sako destaca la exigencia de su entrenador como motor de su progresión: "Pedro es un coach muy exigente, y con él tienes que dar el 100% cada día en el entrenamiento y en los partidos. Cuando haces esto, es más fácil mejorar".
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